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虎科大情侶雙亡撞擊瞬間曝　爸327字全文：兒沒違規！汽車超速

記者陳俊宏／綜合報導

曾是UBA虎尾科技大學隊長的陳姓男子騎車載同校學妹女友，和林姓男子駕駛的汽車發生碰撞，導致情侶雙亡，9秒的行車記錄器影片十分驚悚。陳父327字心痛全文曝光，他哀痛強調，兒子不是違規兩段式左轉，汽車明顯超速，「所以一下就沒有了。」校方表示，陳男已獲國內知名企業錄取，原本預定服完兵役就上班，迎接另一段人生旅程。

撞擊瞬間曝！虎科大情侶雙亡　爸327字揭真相：兒子沒違規。（圖／民眾提供）

▲陳父強調兒子沒違規。（圖／民眾提供）

陳男20日晚間6時30分左右，騎車載女友行經高雄市凱旋四路與瑞田街口，與開車直行的林男發生碰撞，連著機車噴飛重摔，送醫後與女友雙雙身亡。警方初步調查，陳男疑似沒有兩段式左轉，開車的林男疑似沒注意前車狀況，才會發生碰撞。

▼林男開車撞上情侶瞬間。（圖／民眾提供）

撞擊瞬間曝！虎科大情侶雙亡　爸327字揭真相：兒子沒違規。（圖／民眾提供）

對此，陳父強調，兒子應該不是違規二段式左轉，「而是該路段是T型路段，（兒子）當時停下來在T型路口，但是在外側，剛一回頭往後看，後面來車即高速從後方撞飛了他們，所以一下就沒有了，一點煞車都沒有。」

陳父說，「我說這段話只是想告訴OO的好同學們，不是報紙所說的機車違規兩段式左轉，至於將來法院判決雙方誰是主責，我並不在乎。我真只想說OO帶出來的小孩沒有這樣，我不想給學校帶來污點，也不想給OO的同學們留下這種死因。」他表示，希望大家有空去看看兒子吧，就不辦告別式了，兒子的阿嬤、媽媽承受不了。

▼陳男和小一屆的學妹女友都就讀虎尾科大。（圖／翻攝IG）

▲就讀虎尾科大的23歲陳姓男大生載著20歲蔡姓女友，回高雄市幫阿嬤慶生，不幸於20日晚間在前鎮區發生嚴重車禍，導致2人不幸身亡。 （圖／翻攝IG）

根據最新曝光的行車記錄器畫面，林男當時開車行駛在內線快車道，路過瑞田街口時，發現有機車要左轉，雖然立刻向左偏，但已經來不及，撞上了準備左轉的陳男，接著機車噴飛，在地上刮出大量火花，場面怵目驚心。

林男到案供稱，當時在趕時間，車速可能超過60公里，約70、到80公里之間。檢方訊後初判，可能是林男超速，加上未注意前車狀況等疏失，諭令10萬元交保，詳情仍在進一步偵辦當中。

虎科大主任秘書胡智熊表示，陳男是一個很有禮貌的小孩，無論是場上或場下，都可以感受他熱愛籃球的籃球魂；他今年6月畢業等待服役中，幾乎每天都會回到學校陪學弟練球，他已獲國內知名企業錄取，原本預定服完兵役就上班，迎接另一段人生旅程。

▼陳父聲明全文。（圖／翻攝IG）

撞擊瞬間曝！虎科大情侶雙亡　爸327字揭真相：兒子沒違規。（圖／翻攝IG）

►陳父327字聲明全文：

我是OO父親，想請OO幫我轉達下面這段話，因為我看了行車記錄器等兩段影片，應該不是違規兩段式左轉，而是該路段是T型路段。OO當時停下來在T型路口，但是在外側，剛一回頭往後看，後面來車即高速從後方撞飛了他們，該汽車車速明顯超速非常快，所以一下就沒有了，一點煞車都沒有。

我說這段話只是想告訴OO的好同學們，不是報紙所說的機車違規兩段式左轉，至於將來法院判決雙方誰是主責，我並不在乎。我真只想說OO帶出來的小孩沒有這樣，我不想給學校帶來污點，也不想給OO的同學們留下這種死因。

最後希望大家有空這段時間去OOO看看他吧，我們就不辦告引（別）式了，阿嬤、媽媽承受不了，最後謝謝大家。

我不知道媒體是有沒有看過行車記錄器，但是都還在疑似、不確定的情況下下標題，真的很可惡。

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