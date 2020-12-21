萊豬表決戰24日登場　民進黨採「直球對決」立委將一致投票

▲因萊豬進口問題朝野爆發爭議，24日立法院將進行表決大戰。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

立法院24日加開院會處理萊豬進口相關法案，國民黨團揚言發動48小時甲級動員。對此，民進黨團也已定調，採「直球對決」的態度，黨籍立委將一致投票，展開「表決大戰」，而21日中午更會召開行政、立法協調會報，盤整法案立場。

由於國民黨準備發動48小時的甲級動員，甚至號召民眾採內外夾攻的攻勢。至於具有絕對多數的民進黨團，也未掉以輕心，黨團總召柯建銘表示，當天採「直球對決」的態度，黨籍立委將會一致投票。

行政院21日中午，也召開立法協調會報，邀請民進黨籍立委進行便當會，重點除了萊豬相關議題外，更會盤整所有法案的立場。對此，行政院長蘇貞昌稍早表示，行政立法協調會報行之有年，政府的政策需要執政黨的立委來支持，同時必須立法院同意通過很多的預算、政策才能順利。

蘇貞昌說，政府都會在適當的時機，跟大家溝通，也聽各方的意見，才能接地氣，最後形成政策，或者是把行政院的相關議案、法案，向立委們報告，以爭取支持。

行政院秘書長兼代發言人李孟諺則表示，協調會報由副院長沈榮津主持，主要是先與執政黨立委溝通協調，在行政和立法院取得一致共識。

對於國民黨團的甲級動員，柯建銘表示，他不知道藍營在想什麼，「只是吹哨子壯膽而已」，天氣很冷人潮會散掉，要創造所謂「萊豬之夜」的造勢。他認為，國民黨就是在演，在國際標準安全範圍內，萊劑已經吃8年了，他們一直強調吃了會怎麼樣，完全沒有考量國家整體戰略、經貿體系，以及國家的各種處境。

柯建銘表示，24日不可能閃躲，我們一定直球對決，但他還是呼籲，大家要平靜、理性地看待，人民有選擇權，美豬進口30年了，市佔率僅1％，不應該把事情極端化。

▲國民黨立法院黨團強力杯葛萊豬相關法案。（圖／記者林敬旻攝）