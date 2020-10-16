竹市首家合法民宿開幕 「或者風旅」吹人文閱讀風...林智堅開箱

▲林智堅開箱竹市第一家取得合法證照的民宿「或者風旅」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

為帶動舊城區觀光，新竹市府近年積極催生合法民宿，去（108）年11月依《民宿管理辦法》公告新竹市合法民宿設立範圍為東大路、西大路、南大路、北大路圍繞範圍內，或古蹟、歷史建築半徑400公尺的「人文或歷史風貌之相關區域」內。新竹市長林智堅今（16）日公布第一家取得證照的民宿為位於舊城核心的「或者風旅」，明（17）日將開幕，也正式開啟竹市的民宿時代。

林智堅開箱竹市第一家取得合法證照的民宿「或者風旅」，他說，經市府近年考察，去年底公告符合「人文或歷史風貌之相關區域」的民宿設立範圍，盼邀請更多創業者進駐，發展獨具特色的旅宿，提供民眾更多樣的住宿選擇，帶動竹市觀光。

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新竹市政府城市行銷處指出，位於大同路175號的「或者風旅」，負責人陳添順是土生土長新竹人，在香山長大，從專科畢業到當完兵，一直都待在新竹，對於新竹情感很深，後來到台北念大學、開科技公司，還遠赴美國工作。

陳添順55歲再回到家鄉投入文化事業，陸續創立或者書店、或者工藝櫥窗，以及充滿人文氣息的民宿「或者風旅」，他以熟悉的閱讀為起點，希望讓文化之風吹入新竹，民宿設立了閱讀區，客房更皆以風命名充滿新竹特色。

林智堅說，從催生民宿合法化到現在第一家合法民宿開幕，一路走來歷經長期溝通，相當不容易，而國旅正熱，此時設立民宿正是時候。

他也親身體驗成為民宿第一組客人，包括親選住宿間專屬的陶藝家手製茶杯，也與創辦人陳添順於窗邊喝茶，體驗特色旅宿營造的生活感，他也大讚「像回到家一樣溫暖」。

陳添順介紹，民宿特別設置了閱讀區，分為孤獨、探索、幸福等主題，讓旅人坐在窗邊閱讀、品茗的時刻，耳邊繚繞管家挑選的音樂，徜徉文字、重新沉澱，另有一區書櫃以新竹為主題，讓旅人能更加深入認識這座城市。

城銷處長顏章聖表示，在開放民宿申請前，市府邀請本市的旅館業者、相關協會及業者、專家學者一同參與，來了解民宿業與旅館業的差異，彼此交流意見，且民宿設立過程中，也持續輔導業者，才最終催生了第一家民宿的誕生。

城銷處表示，明年新竹將舉辦台灣燈會，近期還有摃丸米粉節、港南運河活動，誠摯歡迎民眾來新竹市舊城區體驗人文特色與特殊城市景觀，也期望更多業者提出申請，市府團隊將與民間共同合作，致力提供豐富深入的文化體驗、多元的住宿環境，讓更多人認識這座小而美的年輕古城。