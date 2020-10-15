竹市建國公園改造完工　週六復古趴邀民重溫舊時榮景

▲歷經一年工程，建國公園改造計畫完成。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

歷經一年工程，建國公園改造計畫完成，將於本周六（17日）正式啟用，新竹市府表示，當天下午4時至晚上8時將舉辦「建國公園復古趴」，在地文青歌手黃建為、林少緯將登台傳唱經典老歌，還有「復古搖擺舞團」及各式懷舊市集，包括古早味美食、古玩、復古小物等，只要當天穿搭復古風，打卡就可獲得限量彈珠汽水，邀請民眾一起搭上時光機、復刻建國公園的回憶。

新竹市政府城銷處處長顏章聖表示，位於西門街的建國公園，面積約1500平方公尺，是新竹市舊城區珍貴的核心綠帶，又處信仰中心關帝廟、中央市場與新竹生活美學館旁，地形為三角形狀，是民眾口中的「三角公園」，也是在地人耳熟能詳、原夜市的所在地。

市府表示，為打造優質休憩空間與步行城市，市府爭取中央補助，投入共724萬元，啟動建國公園改造計畫，敲除既有涼亭及花台，以原有大樹為核心，擴大生長樹穴與增加綠地，並以紅磚為文化特色改善鋪面，另新增休憩座椅、紅磚抿石舞台、吧檯桌椅。此外，還將樹木重新疏理，透過修剪將光線引入，並增加68盞燈具改善公園陰暗問題。

歷經一年工程，建國公園將於本周六正式啟用，城銷處表示，為邀請民眾一起參與復古趴，活動當天只要「穿搭復古風」，現場打卡即可兌換限量彈珠汽水，另通過互動遊戲任務後，也可獲得古早味棉花糖。

此外，現場還提供免費「復古拍貼機」，讓民眾抓住永恆的回憶！市府表示，盼藉由本次建國公園的重啟，帶來全新氣象，也讓更多年輕人搭上時光機，和長輩一起重溫舊時公園的榮景，喚起與公園情感連結的記憶。