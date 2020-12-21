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「你自己不吃賣給台灣人」　楊儒門：強推萊豬破壞台美關係

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記者黃巈禾／台北報導

萊豬開放進入倒數，日前美國在台協會（AIT）聲明應以負責任的態度及符合科學的根據討論議題。民間反瘦肉精毒豬聯盟和醫師蘇偉碩21日前往美國在台協會送交邀請函，希望就萊劑的健康風險問題舉行民間的對話會。曾為台灣開放進口稻米抗議的楊儒門認為，強推萊豬破壞台美關係。

楊儒門表示，每一次出來抗議的時候都會說跟大家身體健康和農民的未來息息相關，大家都說台灣加入WTO以後，台灣農產品想出口的情況下，國際化的市場沒辦法阻止國外農產品進口，但有一個公平原則，若台灣養豬業不能使用萊克多巴胺，可依照WTO對等原則，可要求進口豬肉也不能含有萊克多巴胺。

▲楊儒門前往AIT抗議萊豬進口▼ 。（圖／翻攝直播）

▲楊儒門前往AIT抗議萊豬進口。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

楊儒門指出，國外吃的東西和台灣人吃的不一樣，台灣人有很大一部分人食用豬內臟，如果對於萊克多巴胺有健康疑慮的時候，想要把含萊克多巴胺的豬肉賣給台灣，是不是會造成台美之間，包含人民之間的疑慮？從健康出發點來說，會認為「為什麼你自己不吃，你把它賣給台灣人的時候，你不覺得這是一個很奇怪的行為嗎？」

楊儒門提到，政府一直在講，豬肉進口不會影響台灣豬農，但最近豬肉價格已經快接近成本，如何打消豬農對於台灣豬市場價格和佔有率的疑慮，大家要監督這件事情。

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