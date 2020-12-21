蘇偉碩：「美國人短命」　3億人吃了二十幾年的萊克多巴胺

▲蘇偉碩致贈AIT墨寶。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

明年元旦起將開放進口美豬美牛，立法院24日將表決攸關美豬美牛進口9項行政命令。民間反瘦肉精毒豬聯盟21日前往美國在台協會送交邀請函，希望就萊劑的健康風險問題舉行民間的對話會。前榮總醫師蘇偉碩提到，有實驗證明萊克多巴胺可能影響人類壽命，美國人吃了二十幾年的萊克多巴胺，平均壽命在2015、2016、2017連續三年都下降，因此他非常同情。

蘇偉碩表示，相信沒有萊克多巴胺，台美關係會更健康，也相信這不是台灣人的心聲而已，也是美國人的心聲，國際貿易的限制一定要建立在合理的科學證據上，台灣人對於萊劑不放心，他們已經告訴政府官員，可惜都不願意接受。

▲蘇偉碩和民間反瘦肉精毒豬聯盟赴AIT送交邀請函。（圖／翻攝ETtoday攝影中心）

蘇偉碩指出，2015年台灣科學家就用人體培養的細胞試驗，證明萊克多巴胺對人體細胞有毒，這是千真萬確的事實，衛福部也看過那篇論文，他們沒有任何意見，表示他們也默認研究的真實性，他進一步用果蠅試驗，證明會影響果蠅壽命，也就是說可能影響人類壽命。

「我非常同情美國3億人民，因為他們用自己的生命吃了二十幾年的萊克多巴胺。」蘇偉碩說，更讓他感到難過的是，美國人的平均壽命在2015、2016、2017連續三年下降，美國人短命讓醫學界非常震驚，這是全世界所有先進國家唯一平均壽命不增反減，原因當然不只萊克多巴胺，但美國人死亡原因最多的是心臟疾病，而萊克多巴胺的心臟毒性早經動物實驗證實。

民間反瘦肉精毒豬聯盟向AIT提出4點訴求，一、邀請美國在台協會處長酈英傑針對萊克多巴胺健康風險進行台美民間科學對話會；二、反應台灣民間反對開放萊劑肉品進口的意見；三、表達萊劑零檢出自治條例有科學根據，符合國際規範與保護國民健康之責；四、蘇偉碩醫師致贈酈英傑「台美友好，無萊盡歡」墨寶。