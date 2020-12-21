就職二周年　黃敏惠:打造全齡共享世代宜居幸福城市

▲施政2周年記者會，市長黃敏惠喊出打造全齡共享世代宜居的幸福城市。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長黃敏惠回任21日滿2周年，今上午率領市府主管舉行「凝聚前進的力量－施政二周年記者會」，並邀請東西區各里長、議員等貴賓出席參與，黃敏惠感性暢談這2年來以「勇媽」精神引領嘉義市前進。她說，硬體軟體的全面建設、民間與市府一起攜手努力，讓嘉義市在疫情與大環境挑戰之下，凝聚前進的力量、回歸前進的軌道，我們要打造嘉義市成為西部走廊的新都心，更是「全齡共享 世代宜居」的幸福城市。

黃敏惠首先感謝所有市民朋友的支持，幸福城市第一名的榮耀，屬於全體市民，嘉義向前行、嘉義一定贏，「世世代代好徛起，大大細細攏佮意，這就是咱幸福的嘉義市！」

▲黃敏惠施政2周年記者會發表感言。（圖／嘉義市政府提供）

今年2周年記者會以片長10分鐘《凝聚前進的力量－施政二周年成果影片》，豐富呈現黃敏惠與市府團隊的施政亮點與未來願景。影片開場藉由「光」，比喻城市各角落隱含有形及無形的能量，既照亮前方的道路，亦能凝聚前進的力量，讓嘉義市不斷創新再突破，並陸續呈現觀光、交通、文化、教育、青年、健康等創新施政成果，以及鐵路高架化翻轉城市發展、工程建設改善區域好品質、美學設計開創城市新風貌、產業創生力拚經濟成長、社會應援為民服務等各面向施政成果。記者會更搭配精心設計的三層景板，呈現多面向施政亮點與全齡共享之目標。

黃敏惠致詞說到，今年一開始就遇到席捲全球的新冠肺炎疫情，除夕當日(1月24日)便成立緊急應變指揮中心，透過防疫物資整備與不斷調整防疫工作，全力守護市民健康、2019年嘉義市家庭可支配所得非六都排名第3，營利事業銷售額更創歷史新高。

▲施政2周年記者會，黃敏惠與各一級主管合照。（圖／嘉義市政府提供）

今年更透過日環食、科學168、購物節與滿千送百、北香湖光織影舞、安心旅遊補助加碼、美術館開館、與富邦悍將合作打造訓練基地，以及國際管樂節等，讓人潮與商機湧入嘉義市，再創經濟高峰。今年嘉義市更勇奪「健康城市非六都全國第一」和「幸福城市第一名」，這些都是市民朋友、議員、里長以及媒體，與我們一同努力打拚的成果。

黃敏惠市長強調，嘉義市積極打造「全齡共享 世代宜居」的幸福城市：我們重視教育，推動班班有冷氣、校校有外師，讓孩子們擁有良好的學習環境；我們導入勇契學和有事青年節，讓青年有一個築夢的舞台；公園特色化再升級，番仔溝公園變身酷炫機器人全齡遊戲場、步行散策與滑草場成為親子休閒歡笑的所在。

再輒，看見高齡化的浪潮來襲，作為領頭羊，嘉義市積極透過長照2.0、樂齡健康訓練場等政策，打造健康暨高齡友善城市；領先全國，百分百電動公車上線，Youbike2.0結合環市自行車道，讓交通更便利，也變得更加時尚又環保；重啟1999便民服務專線，讓市民的問題更有效率解決；改建番仔溝橋與東義路、盧山橋，讓居民不再受淹水之苦。未來我們也會與各界繼續攜手合作，凝聚前進的力量，讓嘉義市「西部走廊新都心，正在實現中」。

黃敏惠最後預告，2021年嘉義市主辦「2021台灣設計展」，這是彰雲嘉嘉地區第一次舉辦，不僅意義非凡，更是改變嘉義市的一把鑰匙，市府團隊將透過創新設計的思維與作法，展現更多嘉義市的特色元素，以設計導入城市治理，並以設計力與民眾溝通，邀請所有民眾共同參與，一起激盪、發想，促進城市的進步與改變，帶領嘉義市的產業與品牌走向國際化！

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