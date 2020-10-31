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台北國際旅展熱鬧登場　黃敏惠力推嘉義市「食宿遊購行」

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▲▼ 市長黃敏惠親臨台北國際旅展 大力推銷嘉義市食宿遊購行 。（圖／記者翁伊森翻攝）
▲嘉義市長黃敏惠親赴台北國際旅展大力推銷嘉義市食宿遊購行 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台北國際旅展於10月30日至11月2日在世貿南港展覽館熱鬧登場，嘉義市政府結合在地業者，打造「嘉義好旅行」主題館，帶入文化、藝術、歷史及休閒等元素，推廣在地旅遊。嘉義市長黃敏惠親臨會場為「嘉義市館」加油打氣，大力推銷嘉義市食、宿、遊、購、行，並邀請大家10月30日至11月2日到台北國際旅展，來感受嘉義市城市的魅力。

▲▼ 市長黃敏惠親臨台北國際旅展 大力推銷嘉義市食宿遊購行 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市長黃敏惠力推銷嘉義市食宿遊購行 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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「嘉義市處處有驚艷，值得你前來細細品嘗！」黃敏惠表示，嘉義市是一個適合慢遊的城市，每一個景點都擁有豐富的人文歷史底蘊，尤其我們有木都、畫都之稱，雖然腹地不大，但是有大大的能量，很適合全家大小、三五好友或伴侶來遊玩；尤其有世界級阿里山森林鐵路起點「北門驛」、全台最大日式建築群「檜意森活村」、以及處處是木造建築的街景，還有最接地氣的「文化路夜市」，有大家愛吃的沙鍋魚頭、阿娥豆花…等，美食加美景，歡迎大家前來慢遊。

黃敏惠特別提及，10月剛試營運的「嘉義市立美術館」，是由日治時期菸酒公賣局改造，是極具特色的建築造型，已成為新興的網紅打卡景點。歡迎大家坐著電動公車，從嘉義車站出發，每個站都走一走，嘉義市處處是驚喜，等你來探索體驗。

▲▼ 市長黃敏惠親臨台北國際旅展 大力推銷嘉義市食宿遊購行 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市食宿遊購行台北國際旅展頗受民眾歡迎 。（圖／記者翁伊森翻攝）

今天嘉義市館人潮多，許多人搶答問題，市長黃敏惠送出許多精美的禮物；市長也體驗其他攤位，如國家公園館的阿里山國家公園攤位，也體驗交通部觀光局的體感腳踏車，並開心地與現場民眾合照。

▲▼ 市長黃敏惠親臨台北國際旅展 大力推銷嘉義市食宿遊購行 。（圖／記者翁伊森翻攝）

觀光新聞處張婉芬處長表示，市府結合耐斯王子大飯店、皇品國際酒店、南院旅墅等業者參展，旅展期間推出許多限定優惠及旅遊規劃服務，還加碼滿額禮，送限量版「大白熊」公仔活動。另外來到嘉義市館搜尋「Zoom In嘉義」粉絲專頁按讚打卡，也可以獲得特色小禮。在「嘉義市館」消費滿5000元即可參加扭蛋抽獎，獎品有住宿券、茶包組、精美小禮…等(數量有限，抽完為止)，歡迎大家踴躍蒞臨參觀。

▲▼ 市長黃敏惠親臨台北國際旅展 大力推銷嘉義市食宿遊購行 。（圖／記者翁伊森翻攝）

此次主辦單位台灣觀光協會邀集超過30個國家地區、30個中央部會和地方政府，及數百家觀光業者，共有1000個攤位參展，是COVID-19疫後全球最盛大的觀光旅遊盛會。

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