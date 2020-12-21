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沒戴口罩進不去賣場！他批「服務超差」：彰化開不起有格調的百貨

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▲新冠肺炎疫情升溫，台北捷運將強制民眾戴口罩，違者勸導開罰。（圖／記者林敬旻攝）

▲進出八大場所必須戴口罩。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

因應12月1日起口罩新制上路，中央流行疫情指揮中心指示，凡進出八大場所，都必須戴上口罩。一名網友日前去特力屋時，因為沒戴口罩而被員工攔下，當下他便詢問是否有免費提供或單片銷售的口罩，豈料卻遭對方回說「可以買這邊特價459元的口罩」，讓他超傻眼，直呼「我想彰化也開不起什麼有格調的百貨商場了！」只是貼文一出，留言風向卻一面倒，認為問題在於原PO。

原PO在臉書社團「彰化人大小事」上發文表示，他日前去特力屋時，因為沒戴口罩而被員工攔下；當時，他立刻詢問店家是否有提供免費或單片銷售的口罩，豈料卻遭回「沒有！你可以買這邊特價459元的口罩。」原PO聽到後超傻眼，那盒口罩有50片，店家根本是想藉此增加業績，而且對方還擺出「要買不買隨你」的態度，讓他覺得很不開心。

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原PO繼續說道，「服務是比出來的」，他之前去別家商場都不曾遇到這種事情，「都有配套方案」，這樣只顧業績的店家遲早會被網路購物平台給取代。原PO以做生意的角度切入來談，假設顧客原要消費1萬元，卻因店家沒有準備備用口罩而致使顧客無法進入，這樣損失的可就是1萬元的利潤，「如果各位都無法體認到什麼叫『客戶服務』的話，我想彰化也開不起什麼有格調的百貨商場了！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事）

▲原PO覺得這家特力屋的服務不太好。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事）

原PO強調，他當然知道出入八大場所要戴口罩，只是如果店家有備案替臨時忘記戴口罩的消費者提供單片口罩，不就能夠提升消費者對店家的觀感了嗎？與此同時，他也補充道，當下被拒於門外後，他就向一名大哥提出可否賣他口罩的要求，對方毫不猶豫的給了他一片；對他而言，就連陌生人都不在乎一片口罩了，特力屋「就是比陌生人還不如，那麼這樣的店還值得去捧場嗎？」

貼文曝光後，多數網友都對原PO的看法感到不以為然，「你不要再去也好，造成別人的困擾」、「自己沒戴口罩在先，還PO上來公審店家」、「這是你個人疏忽吧，關店家X事」、「要有保護自己、保護別人的常識，店家可以貼心服務提供，但是不是必須要，不可以因為沒有而怪店家服務不好」、「自己忘記卻要責怪店家？這是什麼邏輯」、「你遇到的是一片口罩，但店員整天、整個月下來，也許就不是只有這片口罩而已」、「這就是典型的把別人的付出當作理所當然」。

不過，也有網友回應，「我上次也是忘記，店家主動提供一片式的口罩讓我可以進去消費，真心覺得很感動」、「我也常常出門才發現又忘記拿口罩，也常常想為什麼店家沒有賣單片口罩，即使單片要賣我貴一點我也可以接受啊！為什麼就是不賣」、「算是一種建議跟互惠，特力屋可以考慮跟進」、「其實這篇文講的不是口罩，而是服務」。

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