13歲少年爬火車頂自拍！下秒 「觸電燒成焦屍」...整輛列車全毀

▲印度少年爬上火車車頂自拍，卻意外觸電起火，強烈火勢延燒車廂。（圖／翻攝自YouTube／OTV News）

記者張寧倢／編譯

印度火車載客量大，有民眾擠不上車或沒錢買票就會爬上車頂「搭便車」，造就許多搶搭的畫面。然而，印度東部奧里薩邦（Odisha）最近就發生一起意外，當地一名13歲少年為了自拍也爬上了火車車頂，卻誤觸電纜，瞬間遭強烈電擊。由於電力太大，導致車廂上方的油布起火燃燒，少年當場被燒成焦黑屍體。

根據印度媒體《Odisha TV》報導，加賈帕提縣（Gajapati）的帕爾拉凱蒙迪車站（Paralakhemundi）16日晚間發生「火燒人」的重大事故。有3名少年買了車票，準備搭火車到隔壁鄉鎮。想要為這趟旅程留下紀念的3位年輕人們爬上車頂，打算在火車駛動之前用手機自拍，其中一名13歲少年卻誤觸上方「已通電」的電纜，瞬間發生嚴重的觸電意外，整列火車還因此起火燃燒。

▲火車車頂上蓋有油布，少年發生觸電當時瞬間燃起，引發大火。（圖／翻攝自YouTube／OTV News）

更不幸的是，由於列車上方蓋有油布，觸電瞬間的強大電流導致油布起火，消防人員到場滅火後，整節列車的火勢才受到控制，但這名觸電少年已來不及逃生，當場遭到猛烈火舌吞噬，身體被燒得焦黑，送醫之後仍沒有恢復生命跡象，被醫生宣告死亡。除了被燒死的少年之外，另外兩名友人也受到輕微燒傷。鐵路單位承諾，將成立事件委員會以利調查。

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