老夫妻坐了「對號座」！她要開口被朋友阻止　2人從高雄站到台中

▲原PO分享搭火車的無奈經驗。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友發分享和朋友搭自強號有買對號座，要從高雄坐到台中，但一上車就發現座位上有一對老夫妻，「換作是你，你還會要求他們請他們起來嗎？」結果許多人都說會請對方起來，「同情心可以有，但不適用每件事。」

當事人20日在「爆怨2公社」臉書社團說，那對夫妻中的妻子拿著拐杖，眼睛些微白白的，類似白內障，「我是有站在他們面前準備說，要請他們起來。我比較現實面，是我的我會拿到我應有的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「但我朋友阻止我，我只好作罷」，原PO表示，後來她碎唸朋友是否些微濫情了，「於是我們就不叫他們起來了，我們變成有空位反淪落成無座之客。我一路看著他們有說有笑還睡著，其實滿不高興的。」她指出，結果對方也坐到台中，「是有沒有這麼剛好，換作是你，你還會要求他們請他們起來嗎？」

▼原PO和朋友從高雄站到台中。（圖／資料照）

對此，許多網友都說會捍衛自己權益，「當然請他們起來啊！然後請車長幫他們找位子」、「會，並請車長給予協助」、「會，請車長來協助，不然我多花錢買坐票就沒意義了，不然就是退差額。」

另一人說，「會，這算長途，他們購票時就該買有位子的票，同情心不該被濫用。習慣成自然，有的老人家以後就會認為你們讓是應該的，這類人我就遇過，我就咆哮我是欠你們的嗎？」

一名網友也表示，「我知道我也會老，身體也會有不方便的時候，但我還是會去捍衛我的權利...沒有什麼自私不自私的問題。」