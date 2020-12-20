嫁妝200萬嫌少！貪尪收汽車珠寶「再討100萬」遭拒　活活打死老婆

▲小倆口為嫁妝一事爭吵數次，最終於2018年10月26日分居。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

印度一名26歲女子2016年攜手愛人步入禮堂，娘家準備價值200萬盧比（約新台幣76.5萬元）的嫁妝，除了送汽車還準備珠寶黃金，但男方並不滿足，伸手討要額外的100萬盧比。面對丈夫獅子大開口，她狠下心拒絕並分居，但最終仍逃不過老公的魔爪，活活被打死。

印度時報（Times of India）報導，26歲女子雷努（Renu Singh）2016年2月22日與丈夫阿札德（Azad）結婚，雷努父親佩爾（Mahesh Pal）把汽車、珠寶等價值200萬盧比的嫁妝都準備給這對新人。

只不過，阿札德仍舊感到不滿，開口要求女方額外準備100萬盧比（約新台幣38.2萬元）。雷努對老公所提出的要求感到不滿，2人為此爭吵數次，最終於2018年10月26日分居。

▲阿札德今年8月19日無預警闖入雷努住處，把她打到嚴重內傷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

豈料，阿札德今年8月19日無預警闖入雷努住處，把她打趴在地，狠抓頭髮、伸腳猛踹。儘管女方家屬接獲消息後趕來救人，但那時的雷努早已被打到嚴重內傷，在緊急送醫後的隔日身亡。

案發後近4個月，在當地法院介入指示調查後，警方17日晚間立案，認定阿札德涉及多條罪名，當局依據刑法第304條（嫁妝糾紛致死）、第498-A條（女子被丈夫殘忍對待）、第504條（故意侮辱）等罪名將他起訴。

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