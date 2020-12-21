4光年外「地球」傳來無線電信號！　科學家：不是人類發射的

▲耗資1億美元（月新台幣28億元）的「突破聆聽計畫」收到疑似來自比鄰星的神秘無線電波。（圖／翻攝自Skatelescope官網）

記者葉睿涵／編譯

去年4至5月，由天才物理學家霍金領頭發起的「突破聆聽計畫」（Breakthrough Listen Project）捕捉到一串神秘無線電信號。科學家們認為這些信號可能來自於距離地球4.22光年的比鄰星（Proxima Centauri）。研究人員認為，這些信號不太可能是由人類所發射，因此對此發現感到特別興奮。

據《衛報》報導，這串980MHz左右的神秘無線電信號，是「突破聆聽計畫」在澳洲帕克斯（Parkes）天文台捕捉到的。經分析，科學家們認為這些信號似乎來自比鄰星的方向。

一位不願具名的天文學家透露，人類過去從未收到來自比鄰星方向的信號，因此科學家們認為，這是繼1977年接收到「WOW」無線電波後後，又一令人興奮的無線電信號。

▲神秘無線電波是在澳洲的帕克斯天文台所觀測到的。（圖／翻攝自維基百科）

這波信號之所以引起研究人員的興趣，除了因為980MHz左右的頻段不太可能由人類航天器所發射，另一個更重要的原因是，它的頻率會產生變化，這表明它可能來自太陽系的外行星。

比鄰星位於半人馬座，它是最靠近太陽的一顆恒星，距離地球約有4.22光年，屬於體積偏小、溫度較低的紅矮星。天文學家目前已知，至少有兩顆行星圍繞這顆恒星運行，一顆是氣態巨行星（gas giant），而另一顆則是比地球大17%的岩石行星（rocky planet）「比鄰星b」（Proxima Centauri b）。

比鄰星b是一顆宜居的恆星，與地球一樣，那裡溫度適宜，也可能有流動的水；不過由於它每11天就會繞行比鄰星一圈，因此大氣層可能會被比鄰星的強烈輻射和太陽的耀斑弄得剝離，不利於生物生存。所以，天文學家認為，信號無法證明比鄰星有外星文明，但它可能會成為半人馬座阿爾法星系中，又一顆未知行星存在的證據。

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