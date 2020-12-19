王毅向澳洲喊話：認真想想中方到底「是威脅還是夥伴」

▲王毅。（圖／翻攝自新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國與澳洲雙方的貿易戰持續僵持。中國大陸國務委員兼外長王毅18日晚指出，澳方應該認真思考一個問題「中國到底是澳方的威脅還是夥伴？」，還是希望中澳關係能夠回到正常健康發展的軌道。

王毅18日晚在北京與美國亞洲協會舉行視訊交流。針對僵持的中澳關係，他表示，中澳都是亞太大家庭的一員，兩國有著長期交往，雙方各界保持著密切交流，中澳經濟高度互補，也給雙方都帶來了利益；中澳關係當前的困難局面，不是中方希望看到的。

王毅直言，坦率地講，這兩年中方從澳方聽到太多負面的聲音，看到各種消極的舉動，這自然會影響兩國關係的氣氛，以及兩國各界開展合作交流的積極性。

王毅最後喊話，澳方應該認真思考一個問題，「中國到底是澳方的威脅還是夥伴？如果澳方把中國視為威脅，中澳關係如何得以改善？如果澳方把中國作為夥伴，我們就有對話合作的基本前提。我們還是希望中澳關係能夠回到正常健康發展的軌道。」

▲澳洲總理莫里森。（圖／路透）

大陸商務部11日起對澳洲葡萄酒開徵6.3%～6.4%的反補貼稅，另外其他包括來自澳洲的牛肉、大麥、龍蝦等貨物在入關時也處處受到刁難，加上「澳軍殺害阿富汗男童」的插圖事件火上加油，中澳關係更加緊張。

紐西蘭則跳出來調停，其外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）15日表示，明年在紐西蘭舉辦的亞太經濟合作組織（APEC）峰會，將提供中國與澳洲在紐西蘭坐下來談判的機會，「我認為APEC可能是一個機會，但是雙方必須願意走在同一條路上，並且對目前意見相左的領域做出讓步。」