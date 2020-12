「風飛鯊」成真！巨大洪災後　自家後院驚見「危險掠食者」牛頭鯊

▲一位澳洲東岸的網友,在自家後院拍攝到鯊魚出沒。示意圖,非當事鯊魚。(圖/取自免費圖庫pixabay)



記者林彥臣/綜合報導

澳洲東岸近期持續受到熱帶氣旋帶來的連日降雨,在各地造成嚴重水患,甚至有網友就在家裡拍到一條公牛鯊就從後院游過,宛如電影「風飛鯊」的場景,相關的照片Po上臉書後,一度被1400位網友分享,以及上百條的留言討論。

根據太陽報(The Sun)報導,一位叫杜福爾(Timothee Morrison Dufour)的網友在臉書上分享了自己拍到鯊魚的照片,並且註解表示,「又是一個在黃金海岸的瘋狂日子」(Another wild day on the Gold Coast)、「一條游過伯利沃特斯後院的牛頭鯊」。(Bull Shark in the backyard at Burleigh Waters.)

▲澳洲網友在後院拍攝到的牛頭鯊,是相當舉有危險性的鯊魚之一。(圖/翻攝自Timothee Morrison Dufour臉書)



當地媒體推測,鯊魚應該是透過伯利沃特斯(Burleigh Waters)地區的運河進入,因為當地的河岸經歷大雨過後,已經被淹沒。

根據《國家地理》雜誌報導,公牛鯊是相當具有侵略性的一種鯊魚,也是專家公認高度危險性的鯊魚之一,在海中是掠食者的角色,身長可以達到11.5英尺(3.5公尺),經常在淺水區尋找獵物,公牛鯊跟牠的表親大白鯊、虎鯊,是三種最有可能襲擊人類的鯊魚。

