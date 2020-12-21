　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

旭富製藥6廠房全毀「起火點疑配藥廠」　鄰近2工廠殘火中午撲滅

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者楊熾興、徐愷昕／桃園報導

桃園蘆竹區旭富（4119）製藥20日中午發生嚴重火警，造成2名員工1死1傷，波及鄰近5間工廠，火災財損預估高達8億元！旭富公司21日一早開記者會指出，是生產線在進行化學溶劑處理時，不慎引發火災，推測是化學溶劑流進水溝所致，且雖然有立即通報消防處置，但因為風勢強勁，火勢實在難以控制。火調人員稍早進入廠區調查，初步懷疑起火點是廠區左方第3棟配藥廠起火，不過詳細起火原因仍有待調查釐清。

▲▼旭富大火燃燒直到今（21）日凌晨才全數撲滅，火調人員初判起火點為配藥廠。（圖／記者楊織興翻攝）

▲旭富製藥大火燃燒直到21日凌晨才全數撲滅，火調人員初判起火點為配藥廠。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼旭富大火燃燒直到今（21）日凌晨才全數撲滅，火調人員初判起火點為配藥廠。（圖／記者楊織興翻攝）

▲▼現場火勢猛烈，消防人員徹夜搶救。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼旭富大火燃燒直到今（21）日凌晨才全數撲滅，火調人員初判起火點為配藥廠。（圖／記者楊織興翻攝）

這起重大火警現場為一5樓高廠房的3樓起火，火勢不僅延燒至桃園紙廠、東陽精密、國晟銅製品、鴻利紡織、廣倫潔環保公司等5家工廠外，造成2名員工1死1傷，其中死者為菲律賓籍移工，全身90%三度灼傷，經送醫搶救今晨仍不幸過世，至於廠區則幾乎損毀，初估明（2021）年第1季至少有6億的訂單受到影響。

由於大火燃燒一整夜，消防人員冒雨、忍著寒風徹夜搶救，昨晚9時許更派出多人進入廠區處理殘火，直到今日凌晨才全數撲滅；最新消息指出，目前該製藥廠除門口2棟大樓外，其他6廠房皆已全毀。

至於一旁受波及的5間工廠，今晨也在消防陸續進入處理殘火後，火勢逐一撲滅，其中因桃園紙廠、鴻利紡織建物組成為鐵皮，易燃物火勢壓在底下，救難人員另派怪手機具進場，預計今日中午前可以徹底撲滅。目前除國晟銅製品廠房半毀外，東陽精密、桃園紙廠、鴻利紡織幾乎全毀，損失慘重。

消防指出，旭富製藥蘆竹廠一共有8棟大樓，其中6廠房全毀，已無法進行生產，火調人員上午9時許進入火場調查，初步推測起火點為廠區左方第3棟配藥廠起火，不過詳細起火原因仍有待調查釐清。

▲▼旭富大火燃燒直到今（21）日凌晨才全數撲滅，火調人員初判起火點為配藥廠。（圖／記者楊織興翻攝）

ET快訊
英出現變異病毒急封城！倫敦數十萬人逃難　車站擠爆影片曝光
台南21歲護理師遭酒駕撞飛命危！搶救21天家屬忍痛拔管
台灣夫妻英確診「變種新冠病毒」　高燒39度猛流淚
印度14歲神童預言成真！英國新冠變種病毒肆虐　災難還沒結束
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／UBA隊長載女友雙亡…家屬悲曝不辦告別式：怕阿嬤、媽媽受不了

減肥名醫劉恩劭要病患日吞15顆藥　病患心肌梗塞暴斃

欠1.8萬罰鍰250萬透天厝遭法拍　基隆男保住房子反告3官員

西門町獅子林大樓「電梯夾死維修工」　廠商賠600萬獲緩起訴

台南21歲護理師遭酒駕撞飛命危！搶救21天後…家屬忍痛拔管

花蓮貨車撞電桿！駕駛雙腳遭夾受困　警消用破壞剪救出送醫

久病男被罵「吃軟飯」　記恨11月「我來殺你！」12刀刺死老父

現採的最新鮮！婦到菜園偷採地瓜葉+龍葵菜　還沒回家就被抓

快訊／國道2號重大車禍！6車追撞釀3傷　26歲男命危搶救中

旭富製藥6廠房全毀「起火點疑配藥廠」　鄰近2工廠殘火中午撲滅

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

年收200萬女「聯誼」竹科工程師 2人急結婚...媽寶男怨：卸妝嚇人

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！被他伸手解釦…未播漏網畫面羞爆

高雄嚴重車禍！情侶雙載「未兩段式左轉」…20歲男噴飛不治

別抓壁虎！嬤把貓孫擺籃裡訓話 牠嫌吵閉眼「裝沒聽見」：好啦～

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

獨／UBA隊長載女友雙亡…家屬悲曝不辦告別式：怕阿嬤、媽媽受不了

減肥名醫劉恩劭要病患日吞15顆藥　病患心肌梗塞暴斃

欠1.8萬罰鍰250萬透天厝遭法拍　基隆男保住房子反告3官員

西門町獅子林大樓「電梯夾死維修工」　廠商賠600萬獲緩起訴

台南21歲護理師遭酒駕撞飛命危！搶救21天後…家屬忍痛拔管

花蓮貨車撞電桿！駕駛雙腳遭夾受困　警消用破壞剪救出送醫

久病男被罵「吃軟飯」　記恨11月「我來殺你！」12刀刺死老父

現採的最新鮮！婦到菜園偷採地瓜葉+龍葵菜　還沒回家就被抓

快訊／國道2號重大車禍！6車追撞釀3傷　26歲男命危搶救中

旭富製藥6廠房全毀「起火點疑配藥廠」　鄰近2工廠殘火中午撲滅

楊紫同框楊冪、趙麗穎！　大紅禮服被笑像媒婆…網酸：土得要命

英「變種病毒」感染力飆增70%！世界各國急禁航　7大疑問一次解答

7柴坐整排「超認真聽課」　緊盯老師萌臉笑噴網：有肉肉在前面？

夢幻白馴鹿點亮台中水岸！夜晚閒散「台版鴨川」感受濃厚耶誕氣氛

17歲女在房間上網課　突然「一輛卡車撞進來」當場慘死電腦前

國曆生月2021年事業運！　9月生禁劈腿「6、12月把握異性將雙贏」

奈許：KD已恢復90%到99%　每天都變得更好！開幕戰對勇士引關注

「你自己不吃賣給台灣人」　楊儒門：強推萊豬破壞台美關係

罷中失敗！份數差太多認無法達成　陳致中：隨時接受民意檢驗

她穿婚紗「馬拉松終點」求婚！10°C中癡癡等待…男友太冷退賽回家

「暗黑周子瑜」西門町被逮！整棟旅館「18禁服務」…加500再一次

社會熱門新聞

獨／UBA虎科大隊長載女友遭撞！噴飛身亡

UBA隊長與女友南下！騎車遭撞雙亡

UBA隊長雙載遭撞亡　女友是茶園千金

少校兒媳搞舊愛！　公公跟監親揭家醜：國家還有救嗎

BMW重機撞橋墩　騎士噴飛爆頭慘死

恐怖房東追10年鐵鎚爆門　她求重刑

政戰神鵰俠侶3年玩完！少校月花4萬嚇壞夫家劈腿保險員

即／高雄嚴重車禍　情侶無呼吸心跳

甜美少校人妻嘟嘴挑逗：說你愛我！偷吃舊愛學長對話曝

旭富火燒整夜　消防員累癱躺路邊睡

UBA隊長載女友遭撞亡　學弟65字哀悼

渣男灌醉女友「讓3男輪流來」！還坐床邊全程觀看

5槍殺議員！槍手闖服務處奪命　恐怖畫面震驚偵查隊長

即／國道2號「6車追撞」釀3傷

更多熱門

相關新聞

旭富重傷移工不治　經理哽咽曝原因

旭富重傷移工不治　經理哽咽曝原因

桃園蘆竹區旭富（4119）製藥20日中午發生嚴重火警，造成2名員工1死1傷，波及鄰近5間工廠，火災財損預估高達8億元。財務主管楊文禎經理21日上午7時在證交所記者會上說明，哽咽表示，傷勢較為嚴重的菲律賓籍移工在今日凌晨宣告不治，菲律賓駐台代表處已經通知家屬。

旭富損失8億賠5工廠　大火估今早撲滅

旭富損失8億賠5工廠　大火估今早撲滅

北市大安區大火！夫妻1死1傷

北市大安區大火！夫妻1死1傷

旭富：火災財損約8億　生產線大部分燒燬「重建至少需半年」

旭富：火災財損約8億　生產線大部分燒燬「重建至少需半年」

即／高雄嚴重車禍　20歲男女無呼吸心跳

即／高雄嚴重車禍　20歲男女無呼吸心跳

關鍵字：

旭富製藥廠蘆竹火調起火點配藥廠延燒工廠殘火化學溶劑起火影音桃園

讀者迴響

熱門新聞

獨／UBA虎科大隊長載女友遭撞！噴飛身亡

西門蘿莉塔有對象了！羞：希望可以久一點

祖先連喊20次不要！他騎到一半金山坍塌

子瑜站TWICE最後粉心疼「妳值得更好」

喬瑟夫剪掉招牌長髮「激帥中分頭」驚艷網

UBA隊長與女友南下！騎車遭撞雙亡

她一看「爆改款電動車」怒了　網轟：還免車牌

晚上9點就睡覺！監獄生活「1天時間表曝光」

UBA隊長雙載遭撞亡　女友是茶園千金

翡翠柳橙買一送一　麻古茶坊聲明道歉

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光

冬至5大禁忌！吃湯圓6招轉運大公開

韋禮安唱一半突「崩潰大哭中斷演出」！

舒淇火鍋聚餐「一整排大咖男女神」

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

更多

最夯影音

更多
韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」
郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面