旭富製藥6廠房全毀「起火點疑配藥廠」　鄰近2工廠殘火中午撲滅

記者楊熾興、徐愷昕／桃園報導

桃園蘆竹區旭富（4119）製藥20日中午發生嚴重火警，造成2名員工1死1傷，波及鄰近5間工廠，火災財損預估高達8億元！旭富公司21日一早開記者會指出，是生產線在進行化學溶劑處理時，不慎引發火災，推測是化學溶劑流進水溝所致，且雖然有立即通報消防處置，但因為風勢強勁，火勢實在難以控制。火調人員稍早進入廠區調查，初步懷疑起火點是廠區左方第3棟配藥廠起火，不過詳細起火原因仍有待調查釐清。

▲旭富製藥大火燃燒直到21日凌晨才全數撲滅，火調人員初判起火點為配藥廠。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼現場火勢猛烈，消防人員徹夜搶救。（圖／記者楊熾興翻攝）

這起重大火警現場為一5樓高廠房的3樓起火，火勢不僅延燒至桃園紙廠、東陽精密、國晟銅製品、鴻利紡織、廣倫潔環保公司等5家工廠外，造成2名員工1死1傷，其中死者為菲律賓籍移工，全身90%三度灼傷，經送醫搶救今晨仍不幸過世，至於廠區則幾乎損毀，初估明（2021）年第1季至少有6億的訂單受到影響。

由於大火燃燒一整夜，消防人員冒雨、忍著寒風徹夜搶救，昨晚9時許更派出多人進入廠區處理殘火，直到今日凌晨才全數撲滅；最新消息指出，目前該製藥廠除門口2棟大樓外，其他6廠房皆已全毀。

至於一旁受波及的5間工廠，今晨也在消防陸續進入處理殘火後，火勢逐一撲滅，其中因桃園紙廠、鴻利紡織建物組成為鐵皮，易燃物火勢壓在底下，救難人員另派怪手機具進場，預計今日中午前可以徹底撲滅。目前除國晟銅製品廠房半毀外，東陽精密、桃園紙廠、鴻利紡織幾乎全毀，損失慘重。

消防指出，旭富製藥蘆竹廠一共有8棟大樓，其中6廠房全毀，已無法進行生產，火調人員上午9時許進入火場調查，初步推測起火點為廠區左方第3棟配藥廠起火，不過詳細起火原因仍有待調查釐清。