教室淪砲房！已婚男師約女網友「課桌上辦大事」　完事慘成提款卡

▲教室淪砲房。（示意圖／取自免費圖庫／pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇宿遷市宿城區人民法院開庭日前審理了一起敲詐勒索案。案情顯示，一名已婚男老師在網上認識了一名女網友後，竟爽玩大的，與她直接在教室課桌上辦大事，不過，下秒就跌入了對方的「桃色陷阱」，慘成提款卡。

據《瀟湘晨報》報導，苗男原本是宿遷市某學校的一名老師，有自己的家庭和工作。「2018年夏天，我和她通過手機軟體添加成為好友，」苗男說，當時他在網上認識了這個女網友梅梅（化名），二人很快從網友發展成了網戀。

幾天後，苗男就忍不住，把梅梅約了出來，並在學校教室中發生了性關係。

這個梅梅有著十分複雜的過去，1974年出生的她，曾因犯故意傷害罪，於2012年9月27日被法院判處有期徒刑10個月，而且並沒有正當工作。

▲已婚男老師墮入桃色陷阱。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

在二人發生關係後，梅梅就開始向苗男借錢了。「一開始是以做生意需要錢為藉口，後來我知道是用於網路賭博，」苗男說他並不願意借錢，但對方多次揚言要曝光二人的不正當男女關係，還說要到苗男工作的學校去找他的領導，讓男方丟工作，還發簡訊稱如果再不借錢，就要去找他的妻子。

為了保住自己的聲譽，苗男先後給了梅梅1432000元（人民幣，下同），「期間也還過六七次，每次還2000元左右。」在法庭上，梅梅辯稱，2018年10月份左右，她還給苗男一筆20000元的錢。

法院在審理後認為，梅梅以非法佔有為目的，敲詐勒索他人財物，數額特別巨大，行為已構成敲詐勒索罪。最終，對其判處有期徒刑13年，並處罰金人民幣30萬元，同時，責令梅梅退賠違法所得，返還給被害人。

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