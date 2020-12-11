　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

常被笑沒爸媽！國小師暖伸手「每天幫帶便當」　他淚尋恩人郭麗惠

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲郭麗惠老師在民國84年至86年間於北投區義方國小任教。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

若在學生時代遇上好的老師，大概能讓人記得一輩子。一名網友日前發出一篇「尋人啟事」，希望能夠找到「民國84年至86年曾經在北投區義方國小任教的郭麗惠老師」；由於他並不是在健全家庭中長大，因此除了家裡窮，還常被同學取笑沒爸媽，但是郭老師卻給他滿滿的關愛，甚至還每天幫他帶便當，現在他長大了，真的很希望能夠找到老師，「請老師吃頓飯，謝謝她當初對我的關心！」

這名網友在「爆怨公社」上發文，但他並不是要抱怨，而是要好好訴說他對郭麗惠老師的感謝，並借助社團力量找到對方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，他並沒有在健全的家庭中成長，家裡也不是太富有，因此每天的午餐都只能吃三明治，而同學見狀後，則會嘲笑他「家裡窮跟沒爸媽」；每次被同學欺負後，自認脾氣不好的他便會和同學爭吵，甚至打架，老師注意到後，也開始關心他的狀況。

郭麗惠老師得知原PO情況後，「每天都會從家裡多帶一個便當，是特地幫我帶的，就一直持續到學期結束」，這個便當看似平凡，但卻藏滿老師對學生的關愛。原PO笑稱，郭麗惠老師當時似乎也才剛畢業，「脾氣很好，人漂亮也溫柔，現在想起來根本就是以後找當女友的範本！」不過，老師民國84年至86年於北投區義方國小任教後，就跑去「洲美國小還是社子國小」教書了，之後兩人也斷了聯繫。

原PO感嘆，國小畢業後，雖然有和老師出去吃過飯，但是「就只有出去過那一次，後面就沒有聯絡了，現在已經電話都不見了。」原PO在17、18歲剛出社會那年，曾有致電給老師，但對方都剛好不在家，後來直接登門拜訪也沒見到面，「老師家在北投洲美街一棟白色正方形的一樓公寓，但現在那一區都已經在都更了，所以也找不到人了。」

原PO感性說道，雖然他現在還是很愛玩，若兩人相見，「我覺得我自己可能還是會變成當初那個四年級的小學生」，但他還是很希望能夠找到老師，請對方吃飯以表達他的感激之情，他永遠不會忘記老師對他的關愛，也希望他的孩子能像他一樣運氣這麼好，「能遇到像妳這麼溫柔待人、關心學生的老師。」

貼文曝光後，不少網友留言回應，「有這樣的老師真好」、「好感人」、「你有在『北投幫』跟『靠北北投幫』貼文嗎？那裡超多「尋人阿亮」，可以試試看」、「運氣真好，可以遇到這麼好的老師」、「好棒的老師，好棒的學生」、「我的國小老師也是人超好又漂亮，到現在都還有在聯絡」、「學校應該有留退休老師聯絡方式，可以問一下」、「祝你找到好暖心的老師」。

原文連結點此

原PO臉書

ET快訊
快訊／高雄男爬柴山「遭50機槍射擊」！海軍陸戰隊回應了
台積電大漲！他猶豫：該不該ALL IN　內行曝「新手攻略」
快訊／高雄男爬山被軍方子彈誤擊？彈頭照片曝光
快訊／中天新聞確定12日關台！最高行政法院駁回假處分案抗告
地震後離奇卡30cm牆縫！男哀喊16小時：不知怎麼掉下來
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外送哥打破花瓶！店家「沒關係不用賠」　5個月後驚呆：被療癒了

120元買VIP方案！同事偷用帳號「免運外送」　她休假跳通知：很幹

高雄跨100年倒數！大樓牆面變身「百年視窗」...投射歷史過往

咖啡豆袋上神秘小孔！網喊「聞味道」...行家解密：沒有會出事

超討厭冬天逛賣場！她曝「1慘況」痛到大叫　眾人共鳴：我不孤單

常被笑沒爸媽！國小師暖伸手「每天幫帶便當」　他淚尋恩人郭麗惠

強冷空氣下周襲台！強度「逼近冷氣團」　北台灣探15°C溼冷一周

網紅22樓巨晃一夕爆紅　善心史「罕病還捐20多次血」醫喊：母湯

迷鳥灰伯勞變成「黑伯勞」　是否因沿海油污染或泥土染黑引關注！

30年在地人曝「天龍國神秘分水嶺」　網驚呼神準：完全同意

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

高雄2000萬透天「家門口插一根」　車神才能買？網：天天甩尾入庫

送餐奇景！高樓餐廳「垂降美食」　外送員免爬6層樓梯讚：暖心老闆

轎車駕駛違規超車與貨車爆口角 沿路挑釁還擋道...他怒：能這樣？

羅志祥試水溫回歸！　友人心疼「愷樂一出事就被解約」爆內幕

外送哥打破花瓶！店家「沒關係不用賠」　5個月後驚呆：被療癒了

120元買VIP方案！同事偷用帳號「免運外送」　她休假跳通知：很幹

高雄跨100年倒數！大樓牆面變身「百年視窗」...投射歷史過往

咖啡豆袋上神秘小孔！網喊「聞味道」...行家解密：沒有會出事

超討厭冬天逛賣場！她曝「1慘況」痛到大叫　眾人共鳴：我不孤單

常被笑沒爸媽！國小師暖伸手「每天幫帶便當」　他淚尋恩人郭麗惠

強冷空氣下周襲台！強度「逼近冷氣團」　北台灣探15°C溼冷一周

網紅22樓巨晃一夕爆紅　善心史「罕病還捐20多次血」醫喊：母湯

迷鳥灰伯勞變成「黑伯勞」　是否因沿海油污染或泥土染黑引關注！

30年在地人曝「天龍國神秘分水嶺」　網驚呼神準：完全同意

駐處送暖！獨眼男童治眼癌　喜收米老鼠大玩偶

全家都生病！93歲嬤「靠按摩耳朵」逃過一劫　醫推6字口訣護腎

「安東彌勒山殿」升樑儀典　副總統賴清德市長林智堅齊祝賀

潤娥短髮新造型失算！撞衫古裝女神白鹿輸了　她多「一細節」獲好評

爬柴山中彈！警距200米處尋獲5cm長槍彈頭　「血止不住急報案」

快訊／高雄男爬柴山「遭50機槍射擊」！海軍陸戰隊回應了

男子爬柴山疑遭流彈誤擊　海軍陸戰隊：調查期間暫停射擊

從小運氣平平！彰化飼主幫二哈買零食　一通電話「爽換新手機」

真厲害！機車前掛財物遭竊　永康警憑3年前記憶迅速破案逮人

南韓收回12處美軍基地！將蓋公共住宅與醫院　總面積達汝矣島一半

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

生活熱門新聞

地震猛晃！爸肉身護女兒20秒　網全噴淚

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

快訊／深夜都醒了！02:15規模5.6地震　最大震度4級

6.7強震搖出「兩地區」國家級邊緣人

台灣凌晨2:15地震　國家警報大響

驚天一搖！台中百億富豪22F聚會秒散　餐桌成亮點

21：20地震「警報狂響」！全台網友嚇壞

冷空氣報到　全台有感低溫下探15度

6.7強震！台北101大樓「阻尼器」搖晃15公分

教室天花板震垮　線路全扯下

鄉民經歷921曝「1關鍵」：這之前都不跑

壽星入住指定飯店　送半價高鐵票

鄭明典臉書　全台網友回報災情

更多熱門

相關新聞

憂阿婆沒錢搭車回家！公車司機「1舉動」暖炸

憂阿婆沒錢搭車回家！公車司機「1舉動」暖炸

「台灣最美的風景是人！」一名女網友表示，一名阿婆想去桃園的龍德宮拜拜，因為不識字不知道該怎麼去，由於當地交通不方便，公車司機建議阿婆搭計程車去，但原PO怕阿婆身上錢不夠回不了家，這時司機便說「我等等有三小時休息時間，我開車送妳過去好了！」暖心舉動獲得網友大讚。

戶頭多1.5萬！她一回台就匯還：受害還被告

戶頭多1.5萬！她一回台就匯還：受害還被告

人妻缺鐵性貧血　老公神回18字更暈

人妻缺鐵性貧血　老公神回18字更暈

夫偷吃前任　小三嗆「預產期還比妳早」

夫偷吃前任　小三嗆「預產期還比妳早」

住台北哪才不會被遶境吵到？眾人狂推地點曝：天上人間

住台北哪才不會被遶境吵到？眾人狂推地點曝：天上人間

關鍵字：

尋人啟事郭麗惠老師學生義方國小洲美國小社子國小爆怨公社

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

彎彎婚後6年吐心聲：以前的彎彎已死

狗關庭院鄰居控虐狗！他笑揭真相

青青改名繼續跳　7秒狂晃片瘋傳

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

波多野結衣傳「月底來台賣身」　AV達人曝真相

地震猛晃！爸肉身護女兒20秒　網全噴淚

謝忻被地震嚇到躲桌下哭！趴地哀嚎…網歪樓：好暈

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

即／顧立雄夫婦遇車禍　留司機處理搭小黃快閃

快訊／陳彥允踹倒共享機車遭罵翻　宣布暫停演藝工作

不流浪了！宥勝為小孩教育定居台中

更多

最夯影音

更多
桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己
浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面