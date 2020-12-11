常被笑沒爸媽！國小師暖伸手「每天幫帶便當」　他淚尋恩人郭麗惠

▲郭麗惠老師在民國84年至86年間於北投區義方國小任教。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

若在學生時代遇上好的老師，大概能讓人記得一輩子。一名網友日前發出一篇「尋人啟事」，希望能夠找到「民國84年至86年曾經在北投區義方國小任教的郭麗惠老師」；由於他並不是在健全家庭中長大，因此除了家裡窮，還常被同學取笑沒爸媽，但是郭老師卻給他滿滿的關愛，甚至還每天幫他帶便當，現在他長大了，真的很希望能夠找到老師，「請老師吃頓飯，謝謝她當初對我的關心！」

這名網友在「爆怨公社」上發文，但他並不是要抱怨，而是要好好訴說他對郭麗惠老師的感謝，並借助社團力量找到對方。

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原PO表示，他並沒有在健全的家庭中成長，家裡也不是太富有，因此每天的午餐都只能吃三明治，而同學見狀後，則會嘲笑他「家裡窮跟沒爸媽」；每次被同學欺負後，自認脾氣不好的他便會和同學爭吵，甚至打架，老師注意到後，也開始關心他的狀況。

郭麗惠老師得知原PO情況後，「每天都會從家裡多帶一個便當，是特地幫我帶的，就一直持續到學期結束」，這個便當看似平凡，但卻藏滿老師對學生的關愛。原PO笑稱，郭麗惠老師當時似乎也才剛畢業，「脾氣很好，人漂亮也溫柔，現在想起來根本就是以後找當女友的範本！」不過，老師民國84年至86年於北投區義方國小任教後，就跑去「洲美國小還是社子國小」教書了，之後兩人也斷了聯繫。

原PO感嘆，國小畢業後，雖然有和老師出去吃過飯，但是「就只有出去過那一次，後面就沒有聯絡了，現在已經電話都不見了。」原PO在17、18歲剛出社會那年，曾有致電給老師，但對方都剛好不在家，後來直接登門拜訪也沒見到面，「老師家在北投洲美街一棟白色正方形的一樓公寓，但現在那一區都已經在都更了，所以也找不到人了。」

原PO感性說道，雖然他現在還是很愛玩，若兩人相見，「我覺得我自己可能還是會變成當初那個四年級的小學生」，但他還是很希望能夠找到老師，請對方吃飯以表達他的感激之情，他永遠不會忘記老師對他的關愛，也希望他的孩子能像他一樣運氣這麼好，「能遇到像妳這麼溫柔待人、關心學生的老師。」

貼文曝光後，不少網友留言回應，「有這樣的老師真好」、「好感人」、「你有在『北投幫』跟『靠北北投幫』貼文嗎？那裡超多「尋人阿亮」，可以試試看」、「運氣真好，可以遇到這麼好的老師」、「好棒的老師，好棒的學生」、「我的國小老師也是人超好又漂亮，到現在都還有在聯絡」、「學校應該有留退休老師聯絡方式，可以問一下」、「祝你找到好暖心的老師」。

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