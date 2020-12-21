女友身份曝光「是茶園千金」！UBA隊長雙載遭撞亡…幫阿嬤慶生遇劫

記者柯振中、吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市前鎮區20日晚間死亡車禍！20歲的UBA虎科大陳姓隊長陪同蔡姓女友南下慶生，騎車時與汽車發生碰撞，導致2人重傷身亡。據了解，蔡姓女子是採茶園的千金，時常在臉書、IG上分享生活大小事，如今車禍遇劫，親友、家屬傷心崩潰。對此，警方說明，陳男騎車左轉，與同向汽車發生碰撞，導致事故發生，詳情仍待進一步釐清。

陳姓男子20日載著女友，晚間6點35分行經凱旋四路與瑞田街口，與同向車輛發生碰撞，導致2人隨著機車噴飛、重摔倒地。消防人員接獲報案，派出2車共4人前往現場，對2人進行急救，但2人到院前就已失去呼吸心跳，經過搶救仍不幸身亡。

▼高雄20日晚間嚴重車禍。（圖／記者吳世龍翻攝）



警方初步調查，2人疑似未依規定兩段式左轉，與未注意前車狀況的林姓駕駛發生碰撞，機車右前車頭與自小客車左側車身碰撞，陳男與蔡女當場噴飛，2車駕駛皆沒有酒測的狀況。

高雄市警前鎮分局交通組長黃國峰指出，陳男騎車左轉時，與同向汽車發生碰撞，導致這件事故。他也呼籲，騎車、駕車時應遵守交通規則、減速慢行，以免發生車禍。

▼陳男載女友遇劫，車禍場面怵目驚心。（圖／記者吳世龍攝）



家屬得知消息，立刻趕往現場，守在急診室外，一時情緒崩潰，蹲坐在地板上。家屬指出，陳男是陪女友南下高雄，來幫阿嬤慶生，沒想到會發生這種意外。

據了解，陳男是UBA虎科大的隊長，就讀四年級，身高190公分，在球場上擔任前鋒，表現相當活躍，還在臉書上與好友約定，要拿下籃球賽總冠軍，如今冠軍夢碎，家屬也傷心斷腸。

▼虎科大情侶遭撞身亡，女子是茶園千金。（圖／翻攝Facebook）



蔡姓女子與陳姓男友同校，是南投某茶園的千金，時常在臉書上分享茶園的大小事，還有與男友、好友一同出遊的照片，看起來外向陽光，南下幫阿嬤慶生，卻遭遇死劫，讓人始料未及。

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