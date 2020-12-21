獨／UBA隊長載女友雙亡…家屬悲曝不辦告別式：怕阿嬤、媽媽受不了

▲虎科大情侶遭撞身亡，陳男家屬悲痛發聲。（圖／翻攝Facebook）

地方中心／高雄報導

高雄市前鎮區20日晚間發生嚴重車禍，擔任虎尾科大UBA隊長的23歲陳姓男大生載著20歲蔡姓女友，一度傳出疑似未依規定兩段式左轉，與後方直行車輛發生碰撞雙亡，讓親友全心碎。對此，家屬忍不住為陳男發聲，表示該路段為T型路段，陳男當時停下來剛回頭看，就被林男無煞車高速撞上。

回顧整起事發經過，陳男20日在女友南下高雄，要替阿嬤慶生，孰料，傍晚6時35分行經凱旋四路與瑞田街口時，卻與後方開車直行的林姓駕駛發生碰撞，由於撞擊力道猛烈，陳男與蔡女當場噴飛，雖經緊急送醫搶救，但仍不幸宣告不治。

▲家屬稱，林男車速相當快，一點煞車都沒有就撞上孩子。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，陳男家屬看了行車紀錄器畫面後，初步認為陳男應該不是違規二段式左轉，該路段是T型路段，陳男準備左轉，剛停下來回頭往後看時，就遭來車高速撞飛，指稱車速非常快，明顯超速且一點煞車都沒有。

至於肇責結果出爐以及法院判決如何，陳男家屬並不在乎，出來澄清只是不想讓孩子在同學們心中留下這樣的死因。家屬也悲曝因為擔心陳男阿嬤、媽媽會受不了，因此就不辦告別式了，令人相當鼻酸。