徐巧芯搶救港湖胖虎！高嘉瑜挑戰蔣萬安　她：黃珊珊來我們就輸了

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委高嘉瑜獨特音準被戲稱「港湖胖虎」。國民黨台北市議員徐巧芯聽不下去，在錄影空檔時，開「歌唱班」，一對一教學指導高嘉瑜。高嘉瑜現學現賣，挑戰國民黨立委蔣萬安拿手歌曲《告白氣球》，要徐巧芯評分。徐巧芯還開2022年台北市長選舉的玩笑，直言「如果黃珊珊一起來的話，我們可能就輸了」。

高嘉瑜日前出席大直典華的社區聯合晚會獻唱多曲，挑戰歌手李佳薇的《煎熬》，讓許多網友直呼「把煎熬兩個字唱得淋漓盡致」、「我不敢開聲音，怕嚇到」，由於該歌曲要常飆高音，高嘉瑜自嘲「我選錯歌了啦」。就在高嘉瑜續唱蔡依林的《說愛你》時，問了一旁的小朋友「好聽嗎？」結果小朋友當場爆哭，頓時讓高嘉瑜傻眼。

當時，除了高嘉瑜，各黨立委紛紛上台展現歌藝，蔣萬安以《告白氣球》大獲好評，網友大讚「被政治耽擱的歌王」、「唱歌好迷人」，還有人吐槽高嘉瑜「比同場煎熬好太多了」。

社會民主黨台北市議員苗博雅19日在IG釋出一段影片，錄影空檔，高嘉瑜在化妝間陶醉高唱《煎熬》，「心一跳！愛就開始煎熬，每一分，每一秒，火在燒，燒成灰有多好，叫思念不要吵，我相信我已經快要，快要把你忘掉，跟寂寞再和好」。

▲徐巧芯教高嘉瑜唱歌。（圖／翻攝苗博雅IG）

現場的徐巧芯聽不下去，決定開起歌唱班，現場教學，一句一句帶高嘉瑜唱。而一旁錄影的苗博雅直言「今天是唱贏了就可以當立委嗎？為什麼大家這麼認真？」

高嘉瑜還問苗博雅「我這樣子有鄧紫棋的感覺嗎？」一旁歌唱導師徐巧芯肯定「有有有，有越來越好」。苗博雅則大力肯定「你比她唱得好，我喜歡高嘉瑜大過喜歡鄧紫棋，因為高嘉瑜人美善良心地好歌聲又讚啊！」讓高嘉瑜聽得合不攏嘴。

高嘉瑜現學現賣，除了接唱黃明志的《飆高音》，和徐巧芯合唱鄧紫棋《泡沫》，直言「跨年要不要找我們（和徐巧芯）兩個合唱？」她也直接挑戰蔣萬安的招牌歌曲《告白氣球》，「徐巧芯等一下評評理，雖然妳支持蔣萬安，但妳要聽聽看我唱。我覺得我告白氣球絕對不會唱得比蔣萬安差，因為我是要用煎熬展現我的歌唱實力，才讓這麼簡單的告白氣球讓蔣萬安唱。」

徐巧芯先給蔣萬安版本的《告白氣球》7分。接著高嘉瑜高唱「親愛的，愛上你，從那天起，甜蜜的很輕易，親愛的，別任性，你的眼睛，在說我願意」。

徐巧芯聽完笑說「我覺得我也給你7分」。和蔣萬安同分的高嘉瑜直呼「屁啦，我比蔣萬安好啦！至少8分」。徐巧芯還開起2022台北市長選舉的玩笑，「然後如果黃珊珊一起來的話，我們可能就輸了，因為分票」。苗博雅秒答「被分票」。