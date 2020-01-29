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北大武山相隔15年再降瑞雪　林管處：追雪要做好禦寒防滑

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▲北大武山於28日由於水氣充足及低溫，時隔約15年再度降下瑞雪，屏東林管處籲請民眾上山要注意安全 。（圖／記者陳崑福翻攝） 

▲北大武山於28日由於水氣充足及低溫，時隔約15年再度降下瑞雪，屏東林管處籲請民眾上山要注意安全；三角點殘雪已融化（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

北大武山28日由於水氣充足及低溫，時隔約15年再度降下瑞雪，29日管理人員上山進行例行巡查，自7.4公里稜線上開始有殘雪，一路到 9公里三角點附近，但水氣不夠殘雪逐漸減少中，三角點的積雪已幾乎融化。

▲北大武山於28日由於水氣充足及低溫，時隔約15年再度降下瑞雪，屏東林管處籲請民眾上山要注意安全 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲▼北大武山7.4~9公里雪景。

▲北大武山於28日由於水氣充足及低溫，時隔約15年再度降下瑞雪，屏東林管處籲請民眾上山要注意安全 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東林區管理處建議，登頂北大武山最佳時間為三天兩夜，因為檜谷山莊需要提前申請床位，未申請的民眾不宜為了追雪而貿然上山；如果預計摸黑夜登，應攜帶亮度足夠的頭燈，防寒衣物，並以洋蔥式穿法，最內層保暖透氣貼身，中層刷毛保暖衣，帶防風外套及防雨衣在停留時候穿。昨夜殘雪已經開始硬化，下坡時斜坡樹根石頭都很滑，如果有簡易冰爪也可帶著下山時候用。

▲北大武山於28日由於水氣充足及低溫，時隔約15年再度降下瑞雪，屏東林管處籲請民眾上山要注意安全 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲雪景。　

評估接下來2天冷度夠可是濕度不夠，殘雪增加的機率不是太高，但仍可欣賞殘雪。屏東林區管理處呼籲，民眾在追雪前，應先評估自身及裝備是否做好萬全準備，例如是否具備雪地攀爬經驗與裝備、防水保暖衣物是否足夠等，否則在步道路面結冰結霜濕滑、冷冽強風吹拂下，倘無雪地裝備、加上風寒效應，極易發生意外事故、甚至失溫危及性命。
▲北大武山於28日由於水氣充足及低溫，時隔約15年再度降下瑞雪，屏東林管處籲請民眾上山要注意安全 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼北大武山雲海、金翼白眉。

▲北大武山於28日由於水氣充足及低溫，時隔約15年再度降下瑞雪，屏東林管處籲請民眾上山要注意安全 。（圖／記者陳崑福翻攝）

無痕山林七大準則與行動概念之第一項，即事先充分的規劃與準備，例如依據自己及同伴的體能狀況、登山技巧及經驗，選擇適合的登山地點與行程，蒐集登山地點的氣候環境、高度、坡度及周邊的交通接駁資訊及所需時間，以保障自身安全，減低意外事故發生。

林管處建議民眾如經自身評估結果，不適合貿然前往追雪者，建議可至「屏東林區管理處北大武山資訊站」臉書粉絲專頁，將不定時張貼相關即時美景；想更進一步瞭解相關資訊者，亦可至該臉書粉絲專頁關注北大武山相關即時訊息。

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