7人攀登屏東北大武山　1隊員往前撲倒…沒了呼吸送醫不治

▲台中一登山社7名隊員計畫攀登北大武山，其中一人突然往前倒地，消防人員搶救下山，送醫不治 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

來台中市一登山社7名隊員，7日計畫攀登北大武山，其中一名59歲的張姓隊員在走約200公尺後往前撲倒，失去呼吸心跳，屏東縣消防局獲報前往救援，進行搶救，送下山後送醫不治，警方已報請檢察官驗屍，調查死因。

據悉，這群登山客包含3男4女共7名隊員，計畫以3天時間攀登北大武山，隊員今早抵達，計畫攀登，其中59歲的張姓隊員在往前走約200公尺時，身體突然往前撲倒倒地，隊員緊急向屏東縣消防局求救。

屏東縣消防局於早上10時12分12分接獲民眾報案，指有人於北大武山新登山口往上約300公尺處有登山客突然頭暈倒地，疑似無呼吸心跳，消防人員立即請民眾為患者實施CPR，並派遣第二大隊、泰武分隊及萬巒分隊共計4車9人前往，現場指揮官為第二大隊大隊長程冰霜前往救援。

泰武分隊員到達現場後立即接手為患者實施CPR，並使用AED〈自動體外心臟電擊去顫器〉、LUCAS〈自動心肺復甦機〉急救，11時48分回報將該名男性搬運至救護車上，送往潮州安泰醫院急救，下午1時多，經醫師搶救無效。

據了解，該登山社經常登山，張姓隊員沒有心臟病史，平常身體硬朗，突然不幸，讓隊員難以接受。警方已報請檢察官驗屍，調查死因。

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