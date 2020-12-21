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嘉義新港、中埔同步點燈　嘉縣文基會導入田園地景

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▲▼ 新港、中埔點燈，照亮嘉義 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣新港鄉、中埔鄉相繼點燈，象徵照亮嘉義 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣新港鄉和中埔鄉耶誕前兩地同時點燈，縣長翁章梁同步向鄉親宣布，行政院長蘇貞昌宣布支持嘉義縣設置科學園區和無人機產業研發測試驗證中心。翁章梁說，嘉義縣未來10年內將有天翻地覆的大躍進，嘉義一定會愈來愈進步，愈來愈好。

由嘉義縣文化基金會與新港文教基金會共同合作「田園地景─點亮新港」創作展，19日晚間在新港鐵路公園正式點燈，特別邀請4位藝術家駐村創作外，還有9位藝術家帶領3所學校、4個社團機關、1個社區歷時三個月時間，共同創作12座作品，提供新港鄉民、旅外返鄉鄉親、新港奉天宮香客及各地來新港的觀光客，體驗「新港節慶光廊」之美，即日起展出至2021年2月28日。

▲▼ 新港、中埔點燈，照亮嘉義 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲點燈導入藝文活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

新冠肺炎疫情讓全球進入失序混亂的一年，嘉義縣文化基金會以「生活的脈動」為主題，藉由社區、學校參與式藝術形式，以環境藝術的創作設計概念出發，提出新的哲思和想像來回應當今的環境現況，也試著擾動環境教育工作者，讓藝術體驗成為打破學習障礙的光，將藝術創作成為一種工具和手段，把環境教育和藝術實踐視為目標，利用藝術來引導民眾進入環教領域學習。

為迎接明年新港鐵路公園20周年慶，今年地景藝術擴大創作及點燈範圍，邀請13位藝術家集體創作，包括黃文淵、楊海茜、鄭陽晟、周學涵、陳明鈺、蘇冠印、王薰苹、劉小梯、何佳豫、蔡佳吟、黃啟軒、陳俊憲和郭柏彥，以各自不同的領域發想， 用藝術角度帶領民眾「慢」遊新港，藉由節慶光廊，沿著鐵路公園從新港鄉農會旅客服務中心穿越中山路，一路往東延伸至文昌國小前登雲水生池，讓鄉親可以駐足放下腳步欣賞。

▲▼ 新港、中埔點燈，照亮嘉義 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲新港鄉藝術作品生命之樹。（圖／記者翁伊森翻攝）

其中「生命之樹」作品，經由60到80歲長者淬煉過的雙手，在布料上紮染出豐富多彩的顏色，將燈垂掛於樹上，串聯起來凝聚成一顆顆繽紛的果實吊掛在樹上，這是智慧的色彩漫延，再以共同創作的手染布條圍繞在樹幹上，土地於連結，象徵生命是從地裡而生、而結束，形成了一棵飽含著眾多生命力量的大樹。

還有國小四、五年級師生利用回收瓶罐創作出造型各異的魚裝置「鮮魚動！」作品，透過老師引導與孩子想像力與創造力，讓平凡的瓶罐也能搖身一變，成為獨一無二的作品，在水池裡以光影、水影交錯之間，讓作品增添不少風采。
新港有五成的鄉親務農維生，保存著傳統農村的節慶氛圍，結合西方教會信仰文化，文基會為提升生活美感教育培訓，也邀請藝術家進駐新港、文昌、古民3所國小，深入扶緣服務協會、新港鄉老人會、新港鄉農會家政班和板頭長照C點等4個社團社區，透過藝術創作過程，讓素人創作者訴說自己在地故事，建構在地新亮點，成為「點亮新港」田園地景重要的一部分。

▲▼ 新港、中埔點燈，照亮嘉義 。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外，中埔鄉公所19日晚上也將公所前到嘉檳文化館前廣場披上五彩繽紛的燈飾，由翁章梁、陳明文和李碧菁鄉長點燈，祈願「心光閃閃，點亮中埔-中埔亮起來」，還為鄉親舉辦「心光閃閃‧歡樂頌」音樂晚會，即日起至明年元宵節前，每天下午5點至翌日清清晨5點點燈，提供中埔人一處休閒遊憩好去處。

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點燈嘉義縣文化基金會田園地景

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