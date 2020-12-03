最低要噴2千6！宮廟點燈「一盞聖極龍王」近10萬元　價目表超驚人

▲原PO嚇到一個不敢點也直呼點不起。（圖／（左）記者林世文攝、（右）翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「安安！有人想點燈嗎？（哪間我就不說了。」一位女網友日前在臉書《爆怨公社》貼出一張照片，說長輩想幫她在宮廟裡安燈，她尊重個人信仰和文化，所以認為在能力範圍都可以配合，結果沒想到「點個平安燈最低價還有限名額……？」文中的照片則是點燈價目表，價格讓網友驚呆「我真的點不起。」

這位女網友文中表示，「我不知道大家有沒有遇過，長輩想要幫自己在宮廟裡安燈的經驗？」並說因為她尊重個人的信仰跟文化，所以只要在能力範圍，花一點錢點光明燈當然可以配合，也覺得隨緣自在歡喜做很重要。

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結果一看到價目表，原PO不禁驚呼「點個平安燈最低價還有限名額……？到底是點身體健康？還是點貧富差距……？」瞬間嚇到一個不敢點也點不起。看看這份「點燈：（農正月）」價目表，最便宜的護法燈要2600元新台幣，最貴的竟然要價96000元新台幣（超過1萬元以紅字標記；單位皆為新台幣）：

聖極龍王燈 $96,000

九龍王燈（龍、虎） $36,000

本命燈王 $6,000

聖祖燈 $10,800

三清燈 $7,200

五母燈 $7,200

四虛童子、六法真人燈 $7,200

觀世音菩薩、濟公燈 $7,200

九五燈 $3,000

廟前燈 $3,000

護法燈 $2,600

▲平安燈價格貴到讓人倒抽一口氣。（圖／翻攝自爆怨公社）

價格一曝光，其他網友也嚇傻，「我只知道星星點燈」、「請問龍王燈是裝HID（氙氣燈）的嗎」、「平常多做善事，比點燈還有有用，我都點個普通的光明燈而已」、「我大概只能點車燈吧」、「點不起的人不就一直衰」、「這名字根本就是遊戲裡面技能搬到現實來吧= = 看看這價格，就是一路從新手到打BOSS裝備價格」、「這是電燈界的愛馬仕」、「點燈有甜甜價嗎？可大刀？」