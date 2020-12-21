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嘉義市推兒少社區支持　服務成果展宣導兒童權利公約

▲▼ 陪伴･向陽而生的力量 嘉義市109年兒少社區支持服務成果展 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市109年兒少社區支持服務成果展 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導


嘉義市政府20日下午於嘉義市兒童福利服務中心舉辦「陪伴･向陽而生的力量-嘉義市109年兒少社區支持服務成果展」活動，邀請今年承辦嘉市「脆弱家庭兒少社區支持服務計畫」的5個社區據點共同參與，其中更舉行兒童權利公約宣導圖設計比賽頒獎，巿長黃敏惠對得獎作品十分動容，肯定此對孩子內心正確的引導，能讓社會更和諧、更和平。

黃敏惠表示，感謝社團、相關單位走到社區裡面幫助孩子，也陪伴他們，讓他們有更多正向的能量，特別提到今天有表揚兒童權利公約宣導圖設計比賽，透過孩子的想法，把兒童權利公約表達出來，這是個正向的導引。

▲▼ 陪伴･向陽而生的力量 嘉義市109年兒少社區支持服務成果展 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「畫作是社會上有的氣氛和印象的感覺，他們正在為事情發聲。」嘉義女中江采菁同學向巿長黃敏惠介紹著自己的畫，讓黃敏惠十分有感觸。黃敏惠說，「江同學作品筆法成熟，有漫畫元素，圖中前面三個鏗鏘有力的人，表達的是為內心的想法發聲，背後的圖案是不公平、暗夜哭泣的心傷，看起來很令人心疼。」

黃敏惠強調，「對於兒童權利公約我們可以正視它，正確的引導，讓社會能更和諧、更和平，大家彼此包容與尊重，才是社會往前重要的力量。」孩子的每一張圖都有深厚的涵意，感謝協會、社團和相關單位能走到社區，發現孩子們很深化的內心做最好的導引，也感謝嘉義市北榮教會美麗人生研究社捐贈兒童福利服務中心感統遊具組，社會很美，因為你我的愛而圓滿。

▲▼ 陪伴･向陽而生的力量 嘉義市109年兒少社區支持服務成果展 。（圖／記者翁伊森翻攝）

此次活動以「陪伴･向陽而生的力量」為主題，兒少在據點能獲得餐食營養的滿足和課後陪件關懷，以及參加據點規劃不同類型的多元方案，包含動態和靜態多種活動、心理諮詢等，據點也透過家庭訪視、親職講座和親子活動等專業服務，以提升兒少自我效能和家庭功能。

此次成果展有嘉義市東區興仁社區發展協會、嘉義市公益社教協會、嘉義市天父的愛兒少全人關顧協會、社團法人中國青年救國團以及吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學等5個兒少社區支持服務據點的靜態成果展示。此外，還安排兩場親子共學DIY體驗活動「手編聖誕圈」、「繽紛聖誕擴香片」，透過聖誕飾物的手作，將充滿節慶、歡樂與幸福的氣氛傳遞親子之間，共度歡樂又甜蜜的親子共享時光。

▲▼ 陪伴･向陽而生的力量 嘉義市109年兒少社區支持服務成果展 。（圖／記者翁伊森翻攝）

為倡導兒童權利公約4大原則-禁止歧視、兒少最佳利益、生命權、生存及發展權與尊重兒少表意權，嘉義市政府辦理「2020 創意在嘉GO-兒童權利公約宣導圖設計比賽」，評選出優勝兒童及少年各4名作品，也進行表揚頒發獎狀，除展示外，後續更會將優勝作品設計製作成宣導品。

嘉義市東西區各設置社會福利服務中心服務協助家庭，回應家庭在各方面的需求，建構以社區為基礎的支持體系與提供預防性服務的「脆弱家庭兒少社區支持服務計畫」，為嘉義市兒少築起社會安全網，打造「全齡共享、世代宜居」的幸福城市。

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