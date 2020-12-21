嘉義市推「銀光守護貼」　手機掃QR Code掌握失智長輩行蹤

▲嘉義市推銀光守護貼，未來手機掃QR Code可掌握守護失智長輩在外行蹤 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

超高齡社會來臨，預防長輩走失已成為全民運動，建構防走失網絡格外重要。嘉市府與銀光未來創新協會合作，在市府舉行銀光守護貼捐贈記者會，由該協會創辦人朱立倫代表捐贈200份互動式QR Code「銀光守護貼」給嘉義市。嘉義市長黃敏惠與創辦人朱立倫象徵性將守護貼拼上嘉義市失智友善社區地圖上，並示範操作方式。

「銀光守護貼」可讓長輩貼在衣物或用品上，即日起開放申請，嘉市府呼籲，家中如有走失之虞的長輩，可向嘉義市長照中心或嘉義市2家失智共照中心現場申請與註冊，共同守護失智長輩。協會創辦人朱立倫運用創新科技，以手機掃描互動式QR Code解決高齡者面臨的困難，民間資源更可貴，要珍惜與善用。嘉義市也整合失智資源，結合社區失智據點，並加入醫療體系環環相扣，成為對失智者友善的幸福城市。

黃敏惠表示，嘉義市的長照是台灣第一個堅持做到底的城市，很多服務方案都超前部署；同時也是全台灣最早的高齡友善城市。市府提供智慧多元的失智協尋服資源，長輩可視需求選擇傳統或科技型資源。除了警察局按捺指紋、守護嘉憶人防走失載具、預防走失手鍊等，今天更多了「銀光守護貼」守護長輩。

▲銀光守護貼手機掃QR Code 嘉市府與銀光未來創新協會 齊心守護失智長輩在外「安全」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

銀光協會創辦人(前新北市市長)朱立倫指出，台灣已經是高齡化社會，「老」是必然的趨勢，也一定會面臨失智問題，銀光未來創新協會結合社會資源幫助長輩，今年的「銀光守護貼體驗計畫」開發是與台灣受恩公司合作推出貼心、簡單、互動式QR Code「銀光守護貼」，是針對失智老人走失疑慮所推出。QR Code是每天都在用的，如變成貼紙則可以貼在長輩的常用鞋、平安符、錶帶、敬老卡或醒目的物品，當長輩需要支援時，善心人士只要用手機掃一下守護貼紙的QR Code，在黃金3秒就可立即撥打到緊急聯絡人、家屬或者是派出所等，可提高長輩外出活動的安全感，即時協助失智長輩。而守護貼第一個受贈單位是台北市，先採試辦推行；今天來到第二個試辦推行城市-全台灣第一名的幸福城市-嘉義市，如果在此推行效果很好，將再增加提供守護貼給嘉義市。

嘉義市長期照顧管理中心主任莊美如提到，嘉義市與銀光未來創新協會合共推廣守護貼，互動式QR Code具備顯示長者個別狀況、3秒即刻連絡家屬、提供鄰近派出所地圖、隨時可更改聯絡資訊等特點。現階段由銀光未來創新協會捐贈200份免費使用，必須先寫同意書與基本資料(長輩特性與聯絡人資訊等)後，在資料建檔後輸入QR Code中，即完成註冊。全國推估失智人口統一採取8%比例推估，嘉義市65歲以上，失智人口推估約3,200多人，其中8、9成是極輕度或輕度失智長輩，而重度失智通常發生在85歲以上長輩。所以，共照中心的失智據點就是要找出輕度與極輕度失智長輩，鼓勵他們參加活動，與人群接觸，延緩失智退化的時間。

目前嘉義市有2處失智共照中心、7處失智社區服務據點、8處失智日間照顧中心，以及1處失智團體家屋；醫療體系中則提供便利就醫環境與失智整合門診。

▲失智據點展示長輩作品。（圖／記者翁伊森翻攝）

依據內政部最新人口統計資料及台灣失智症盛行率推估，2019年底台灣失智人口共292,102人，整體失智人口佔全國人口1.24%，亦即在台灣每80人就有1人是失智者。提供失智長者更多的協尋工具選擇將成為主要趨勢，必須提早因應部屬，守護長輩在外安全。

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