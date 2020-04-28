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為疫情過後布局！花蓮商家加入數位轉型　原本2年費用全免

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▲愛碼市智能科技公司現階段針對花蓮在地商家推廣，未來希望全面導入，讓花蓮市邁向國際化。（圖／花蓮市公所提供，下同）

愛碼市智能科技公司現階段針對花蓮在地商家推廣，未來希望全面導入，讓花蓮市邁向國際化。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎爆發至今，人流驟減、商圈冷清，許多業者都咬牙苦撐，然而在防疫期間，花蓮市正趁機協助商家轉型數位化，為疫情過後迎接國際觀光客做準備。經濟部針對中小型商家推出免費的數位行銷計畫，將在本周五於葉宿文旅舉辦說明會，歡迎有興趣的商家可以前往了解。

承接政府中小型商家數位轉型補助計畫的廠商愛碼市智能科技公司創辦人兼執行長官欣怡表示，現階段針對花蓮在地商家推廣，未來希望在火車站、旅客服務中心等有遊客進出的地方，都能導入智能國際多語資訊應用服務，讓花蓮市邁向國際化。

外國人到台灣逛夜市、吃美食、找景點，常有看不懂或者翻譯很混亂的困擾，現在只要使用手機掃描商家的QR code，就能知道店家的服務資訊或是美食的內容，舉例來說手機習慣使用日文，掃描出來就是日文，不用另外在選擇語言，讓旅遊環境更加友善便利，而業者碰到外國人再也不用怕自己的「菜英文」了。

▲愛碼市智能科技公司現階段針對花蓮在地商家推廣，未來希望全面導入，讓花蓮市邁向國際化。（圖／花蓮市公所提供，下同）

只要使用手機掃描商家QR code，就能知道店家的服務資訊及美食的內容。

官欣怡說，在旅遊應用上，根據統計50%以上觀光客希望看到熟悉的語言，更重要的是無需下載App就能判斷遊客慣用的語系，用QR code 就能讀取外語，減少語言造成的隔閡，讓銷售商品變得更為簡單友善，甚至未來在火車站只要掃QR code，遊客就能知道花蓮哪裡有好吃的、好玩的，也在第一時間幫商家找到目標族群，目前有提供中、英、日、韓、泰、印尼、馬來西亞語等7種語言。

花蓮市長魏嘉賢表示，透過數位轉型方案可以讓中小企業或是傳統零售和餐飲店家有一支較好的釣竿，讓消費者有更多選擇，也為店家創造更多商機。現在因為疫情的延燒，衝擊許多店家，但危機就是轉機，現在提前為疫情過後布局，讓自己更有競爭的優勢。

不論是花蓮店家、名產店、夜市攤商、飯店、旅宿等商家，只要是有實體店面或固定攤位、有營業登記及統一編號者，都可以參加智能國際多語資訊應用服務，原本2年費用6000元，現在政府補貼計劃方案，2年費用全免，名額有限，如不符合上述條件，也另有優惠專案。

5月1日下午3點至5點，在葉宿文旅（花蓮市民生路55號）舉辦商家說明會，詳情請洽0937796620黃先生。

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