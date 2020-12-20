新北「好蒔光有機農園」青農兄弟情　冬至有機菜暖胃又暖心

▲新北「好蒔光有機農園」青農兄弟情，哥哥趙英豪（左）與弟弟趙英華（右）合影。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽區的「好蒔光有機農園」，趙家兄弟攜手種植有機蔬菜，蔬菜外型鮮豔可愛，口感爽脆，味道鮮甜，是冬季吃鍋的最佳良伴。火鍋中加入農場的山茼蒿，清脆的口感除了帶來冬天的味道，也帶著一股兄弟情，吃下去讓人一路從胃暖到心。

位於三峽北大特區的「好蒔光有機農園」，由趙家兩兄弟共同經營管理，在今年2月取得有機轉型期的驗證，加入有機耕種的行列。1988年的弟弟趙英華，一開始到桃園的有機農場工作，2015年回到家鄉三峽區，開始經營屬於自己的有機農園。37歲的哥哥趙英豪原先在研究單位工作，因為想要陪伴家人並就近照顧小孩，毅然辭去原本工作，隨弟弟腳步，回鄉一同經營有機農場。

▲好蒔光有機農園「山茼蒿」。

農業局表示，在農場栽培管理方面，趙英華運用過往工作經驗，透過輪作防治害蟲，建立作物和生物的多樣性，並以栽種少量多樣蔬菜的模式來維持地力。弟弟趙英華表示，每種害蟲對蔬菜的嗜口性不同，某些害蟲比較喜歡吃十字花科蔬菜，某些則是喜歡吃莧科蔬菜，透過栽種不同科蔬菜來防治特定害蟲，同時又可以促進生態平衡。

農場草創之際，在兄弟倆苦無銷售通路時，恰透過新北市政府農業局及三峽區農會輔導至「鮮農直賣所」上架，增加曝光機會也穩定收益。有穩定銷售通路後，除了在三峽的「鮮農直賣所」及土城的「農村社區小舖」可以看到好蒔光有機農園產品外，趙家兄弟開拓電商通路，在蝦皮購物上也能買到客製化的蔬菜箱。

▲好蒔光有機農園農田。

哥哥趙英豪表示，「蒔」是種植的意思，在好蒔光有機農園裡，栽種的不是菜，而是一種生活態度。透過輪作及栽種多樣化作物，和大自然共存共榮，就是專屬於自己的生活方式，現在農場山茼蒿及羽衣甘藍正值採收時節，冬天搭配火鍋最對味。

農業局表示，冬季吃火鍋常選用當季新鮮、顏色豐富及富含纖維的蔬菜，新北有機蔬菜更為首選，像是有機山茼蒿、羽衣甘藍或青江菜等。為持續推動有機農業，農業局不僅提供有機栽培技術指導，並提供資材、生產設施等補助，以降低農友生產成本。

新北市政府鼓勵青年及農友加入有機農產業，可向農會提出驗證、有機肥料、機械以及溫室設施等補助，減輕農友負擔。欲品嚐有機蔬菜，請洽好蒔光有機農園蝦皮拍賣網站：https://shopee.tw/austinchao或FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/enjoyfarming.organic/，電話：0939-343480。



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