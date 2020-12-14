求歡遭拒「人妻崩潰大哭」！老公冷嗆：妳是妓女喔？提離婚結局曝

▲人夫稱妻子「求歡不成」竟砸屋，還大哭大鬧，長期精神折磨讓他決定提離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台北報導

台北一名人夫認為妻子生性多疑，不時懷疑他有外遇打電話查勤，還苛待他與前妻所生的2名兒女，甚至在他拒絕恩愛時，砸毀房內物品、大哭大鬧，讓他身心俱疲，決定提出離婚訴訟。但法院勘驗相關事證、對話後，將他的訴訟駁回。

人夫主張，妻子婚後猜忌心重，三不五時就打電話查勤，只要他沒有接電話就會被歇斯底里地質疑，妻子還會偷看他的電腦、手機，利用行車紀錄器、導航等工具監控他的行蹤。2018年中旬他赴英國工作，沒想到妻子竟憑空想像他帶女人到英國度假，奪命連環call 40至50通電話。

另外，人夫指控，妻子非但沒有將他與前妻所生的2名子女視如己出，還恐嚇他不得參加女兒的婚禮，對他的母親也十分刻薄冷淡。除此之外，妻子還曾不顧患有糖尿的他忙碌整天過後身心疲累，執意向他求歡，遭拒後竟砸毀房內物品、大哭大鬧，長期的精神折磨讓他無法再繼續這段婚姻，決定提出離婚訴訟。

▲人夫稱，妻子憑空想像他帶女人到英國度假。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，人妻則表示，丈夫長年在大陸工作，是關心丈夫的身體狀況及生活起居，才會打電話聯絡感情，強調並不是查勤，且丈夫返台時卻於半夜與A女單獨前往摩鐵，她見到丈夫口袋中有威而鋼藥物，丈夫還向B女訴說想念之情，並詢問對方「那幾天姨媽有來嗎？」，種種跡象顯示丈夫違反婚姻忠貞義務在先，讓她相當痛心。

人妻稱，婆婆將她視為傭人，讓她內心難免怨懟，但她卻始終沒有向其他人埋怨，對丈夫與前妻所生的孩子也視如己出，況且孩子們結婚、生子時，她還致贈金飾祝福，對家庭可說是盡心盡力。丈夫是因為不想讓她繼承遺產，才會刻意製造2人不合的假象，請求訴訟駁回。

法院勘驗相關事證後認為，人夫與其他女性的對話確實有遐想空間，會讓妻子懷疑也是正常的，不能這樣就說她是生性多疑。至於英國奪命連環call事件，法官指出，當時夫妻倆分居2地，妻子難免會因為擔心丈夫狀況一再打電話聯絡，算是夫妻間的自然舉動。

法院認為，求歡一事涉及夫妻個人性自主決定權，非常隱私，做或不做應互相尊重，外人無法置喙，只是錄影畫面中除了人妻在哭之外，也有人夫嗆妻子，「妳看妳那副德性，跟妳在酒店上班有什麼差別？」、「看妳會不會不要臉啦

、「妳是妓女喔」等爭吵話語，難以認定人夫是單方面被強迫，精神上受有不可忍受的痛苦，最後將他的訴訟駁回。