人妻洗澡！男鄰居全裸「邊偷看邊手淫」…被逮瞎喊：只是好奇

▲男房客一邊偷看人妻洗澡，一邊打手槍。（圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名人妻妍妍（化名）2018年11月間清晨5時許於租屋處的公共浴室洗澡，孰料，男鄰居阿俊（化名）竟趁機偷看，還邊看邊打手槍，誇張行徑全被監視器錄下。對此，刑事部分阿俊被依公然猥褻罪，判拘50日，得易科罰金5萬，民事部分阿俊得賠8萬元。

判決指出，妍妍與老公承租於高雄某大樓4樓，阿俊則承租於5樓，而5樓有一處公共浴室供房客們使用。2018年11月16日、20日清晨5時許妍妍於公共浴室洗澡，孰料，阿俊竟裸身於公共走道徘徊，一邊從浴室門板通氣孔偷窺妍妍洗澡，一邊自慰。不過，當時妍妍丈夫上廁所，發現走道有奇怪人影晃過，經調閱監視器查看，才得知阿俊竟偷窺妻子洗澡，趕緊報警，全案因此曝光。

刑事部分，阿俊辯稱，他當時走到外面開熱水器，因好奇該時間為什麼會有人在洗澡，才會蹲下來查看，高雄地院審結後依公然猥褻罪，將阿俊判處拘役50日，得易科罰5萬。

民事部分，妍妍因此事受有創傷性壓力症候群，要求阿俊賠償60萬元精神慰撫金，而高雄地院審理後，判阿俊賠8萬元為適當，可上訴。

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