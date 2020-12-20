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羅智強發起每日1立委「懸崖勒豬」　蔡適應臉書被灌爆

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▲▼羅智強發起每日1立委「懸崖勒豬」，蔡適應臉書被灌爆。（圖／翻攝自Facebook／蔡適應）

▲羅智強發起每日1立委「懸崖勒豬」，蔡適應臉書被灌爆。（圖／翻攝自Facebook／蔡適應）

記者黃巈禾／台北報導

有關美豬美牛進口9項行政命令，立法院24日將進行表決，國民黨團預計23日下午開始展開48小時甲級動員，且號召上千民眾到場抗議；而國民黨台北市議員羅智強20日則發起每日1立委「留言＋1」行動，首先點名基隆市立委蔡適應，使得大批網友湧入留言。

羅智強20日在臉書發文表示，「蔡適應敢挺萊，就死當！」24日就是萊豬的表決日，「我+1」反萊豬粉專決定發起「懸崖勒豬，留言＋1」行動，每天挑一個萊豬立委，呼籲臉友到臉書留言善勸「懸崖勒豬，別護萊豬」，而第一個就從台灣頭的基隆開始點名，那就是蔡適應，請大家到蔡適應臉書留言蓋樓，不要背叛基隆人，投下萊豬同意票。

對於為何選上蔡適應？羅智強指出，北有蔡適應，中有蔡其昌，立法院中，這北中雙蔡，是護航萊豬最囂張的二位立委，而這次的萊豬案得以闖關出委員會，蔡適應居功厥偉，民進黨有46席立委，只有29位敢投下護航萊豬出委員會的票，其中一位就是蔡適應，連吳思瑤都不敢去投票了。

羅智強批評，蔡適應就是夠囂張，為了巴結黨意，投下護航票，「基隆人怒起來吧」有這種背叛基隆人付託，背叛基隆人食安的立委，是基隆人之恥」，請大家到蔡適應的臉書留言蓋樓「蔡適應，懸崖勒豬，別護萊豬」，讓蔡適應聽見人民的怒吼，如果敢投下同意票，那麼請小心基隆人割萊委的怒火，第一個就會燒向蔡適應。

許多網友紛紛到蔡適應臉書留言「懸崖勒豬，別護萊豬」、「吃萊豬，要適應」、「不要給下一代吃萊豬的機會」、「拜託委員幫幫忙，我們只是住在基隆的小市民，麻煩您將心比心，同理心一下為人父母的心情，謝謝您」、「蔡適應，為了健康，基隆人拒吃萊豬，否則罷免」、「請反對萊豬，為基隆市民把關」。

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