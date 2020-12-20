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遭羅智強點名「萊豬立委」　蔡適應：想當北市長怎不跟蔣萬安抗議

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▲▼羅智強發起每日1立委「懸崖勒豬」，蔡適應臉書被灌爆。（圖／翻攝自Facebook／蔡適應）
▲羅智強發起每日1立委「懸崖勒豬」，蔡適應臉書被灌爆。（圖／翻攝自Facebook／蔡適應）

記者蕭羽耘／台北報導

立法院24日將表決美豬美牛進口9項行政命令。國民黨台北市議員羅智強20日發起「懸崖勒豬，留言＋1」活動，每日點名1立委，請網友到委員臉書蓋樓「懸崖勒豬」，第一天指名基隆市立委蔡適應。對此，蔡適應回擊：「自己要爭取黨內的台北市長提名，不顧中華民國國家利益，怎不向蔣萬安抗議。」

反萊豬運動延燒至臉書，羅智強稱「蔡適應敢挺萊，就死當！」決定發起「懸崖勒豬，留言＋1」行動，每天挑一個萊豬立委，呼籲臉友留言善勸「懸崖勒豬，別護萊豬」，第一個就從台灣頭的基隆開始點名，那就是蔡適應，呼籲不要背叛基隆人，投下萊豬同意票。

對此，蔡適應20日透過國會辦公室發布新聞稿指出，對於豬肉，絕對支持台灣自產的豬肉，這是多數國人的共識，肉品貿易的議題，歡迎在理性，科學的基礎上討論。

蔡適應表示，他知道羅智強積極在爭取國民黨的台北市長提名，但苦於聲量遠不及國民黨立委蔣萬安的萬分之一，以急於在議題上搶聲量，也不顧當年前總統馬英九要積極推動台美貿易的主張，要搶當反美大將。

蔡適應指出，他要提醒羅智強，為了自己要爭取黨內的台北市長提名，不顧中華民國國家利益，不是一個從政者該有的行為。而且，立法院社會福利及衛生環境委員會召委蔣萬安在委員會對行政命令的裁示是不表決送院會，若羅智強真的在意，怎不向蔣萬安抗議。

蔡適應表示，2012年馬政府首先開放含有萊劑的肉品，若羅智強這樣在乎萊克多巴胺，以羅智強當年在馬英九身邊的地位，若要力阻，打幾通電話給當時的國民黨立委，不用去臉書出征，萊劑肉品根本就不會進口。

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