慘死除雪機下！日本暴雪奪5命…多人遭活埋斷氣　滑雪場44人受困

▲受到強烈冷氣團及冬季型氣壓分布影響，北海道到中國地方的日本海沿岸地區都降雪。（圖／路透，下同）

文／中央社

日本東北地方及靠日本海側地區，這幾天受大雪影響出現零星災情，目前已知至少5人疑似除雪發生意外死亡；另有44人因大雪造成道路中斷，一度受困滑雪場，但目前已脫困。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，受到強烈冷氣團及冬季型氣壓分布影響，北海道到中國地方的日本海沿岸地區都降雪，至今降雪量已破紀錄的新潟縣，及群馬縣等沿山地區也持續降下大雪。

秋田縣湯澤市一處滑雪場聯外道路，19日晚間疑似大雪壓倒電線桿等，造成滑雪場內滑雪客及工作人員總計44人一度受困，在經過11小時搶修後，已於今天上午7時前恢復道路通行，排除人員受困。

這些滑雪客在場內休息空間過了一夜，沒有人表示身體不適。

日本讀賣新聞報導，東北地方昨天相繼傳出高齡者疑似因除雪意外身亡。

昨天晚間8時40分左右，山形縣朝日町一名77歲女性被發現被雪埋住，地點就在自家附近，送醫後確認死亡。山形縣警方表示，事故現場附近積雪約60公分，還留有一把鏟子。

同樣在昨天晚間8時45分左右，秋田縣由利本莊市一名88歲男性，因為大兒子返家未見到父親而報警，後來發現父親在自家庭院內被壓在家用除雪機下方死亡。

另外，從18日到19日還有其他3人被雪埋住死亡，年齡層在65歲到88歲間，研判都是在除雪時發生意外，警方正進行詳細調查。

TBS電視台報導，在新潟縣內的關越自動車道（類似高速公路）16日起受大雪影響，一度有約2100輛車受困；相關單位在經過約64小時後，昨天晚間9時30分已完成全線除雪作業，恢復雙向通行。

►日本新潟群馬迎「史上最強降雪」 上千車輛受困高速公路

►夜半闖金庫「偷走近2千萬現鈔」！ 日郵局主管觸發警鈴慘被逮

►聽外國廣播慘死！北韓船長被認為「沒救了」...100人面前槍決身亡

聽Podcast掌握美選及國際局勢