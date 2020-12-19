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李豔秋要蘇偉碩檢討「萊豬9大事實」　暗酸民進黨：只會叫老百姓閉嘴

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▲▼民間反瘦肉精毒豬聯盟記者會 蘇偉碩醫師。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇偉碩醫師。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

醫師蘇偉碩稱萊豬有毒遭衛福部提告造謠，甚至還被高雄市警局約談，引來許多藍營人士批評，認為民進黨壓制言論自由。對此，資深媒體人李艷秋列出9點要蘇醫師好好檢討，暗酸「這個政府不敢挺身跟美國爭，只會橫眉叫老百姓閉嘴」。

李豔秋19日於臉書發文表示，若蘇偉碩被告成，罪名成立的話至少判三年，讓她覺得好嚇人啊，但她又說，「蘇醫師被約談並不冤枉，因為確實有很多事實，蘇醫師都沒提」，因此列出以下9點，希望提醒蘇醫師好好檢討：

1.政府不許台灣豬吃萊劑，讓台灣人吃萊豬
2.雖然美豬有六成二不用萊劑，但我們一視同仁，絕不歧視萊豬
3.政府大內宣有26國開放萊豬，沒告訴我們為什麼有106國禁止萊豬
4.地方政府自訂瘦肉精零檢出，不可以，依法無效
5.立法禁止萊豬入校園，教育部及民進黨團不支持
6.進口五原則中「清楚標示」，不是標示有無萊劑，不要誤會
7.蘇揆說不能標示有無萊劑，世界一百多個國家都沒有標，的確，那是因為他們禁止萊豬，所以不用標有無萊劑
8.蔡英文在野時帶領民進黨反美國毒牛，現在說萊豬給國民多一個選擇
9.蘇醫師反萊劑十年，以前沒事，現在有事；以前座上賓，現在眼中釘

李豔秋認為，這個政府不敢挺身跟美國爭，只會橫眉叫老百姓閉嘴，難道造謠的定義是「跟政府政策不一樣，就是造謠？抓了蘇醫師，人民就沒疑慮了嗎？執政不用兇巴巴，很難嗎？」

李豔秋也不禁感嘆，好懷念那個「人民不滿意可以大聲説，政府再不聽可以拍桌」的蔡總統。

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