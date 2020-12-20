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川普團隊內部爆矛盾！交接、爭翻盤分兩派　國防部交接拜登突喊停

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▲▼川普、拜登。（組圖／路透）

▲據美媒報導，川普競選團隊內部發生嚴重分歧，而拜登在交接國防部的事務上也同時受阻。（組圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國總統當選人拜登在1月20日即將正式就職，過渡政府正準備各方的交接。前國安顧問佛林（Michael Flynn）先前曾暗示，川普可能動用戒嚴令來扭轉敗局。據報導，白宮18日會議中，川普助手間就是否繼續為選舉翻盤的問題發生爭論與衝突。同日，代理國防部長米勒也宣布，與拜登團隊的交接作業將暫停直到明年元旦。

根據CNN報導，米勒（Christopher Miller）18日稱，國防部與拜登團隊雙方都同意在未來兩周進行「假期暫停」，並重新安排議程。希望加快交接程序的拜登過渡政府執行主任亞伯拉罕（Yohannes Abraham）卻表示，團隊前一日才得知延期消息，並未同意與五角大廈中斷談判，且希望交接會議立即展開。一位不具名的國防官員也說，到明年之前的會議大幅減少。

根據《紐約時報》報導，前國安顧問佛林與前川普競選律師鮑威爾爆料，白宮橢圓形辦公室18日一場關於交接事務的激烈會議中，川普為了翻盤敗選結果將不惜頒布戒嚴令的傳聞再度被幕僚們論及，雖不確定川普本人想法為何，但大部分與會者持強烈反對。

另外，白宮律師西波隆（Pat Cipollone）與白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）等人都在會議上駁回，將鮑威爾任命為特別檢察官以調查選舉詐欺的提議。但鮑威爾與佛林則斥責，反對推翻選舉結果的人是拋棄了川普，使它變成一場「醜陋的」會議。

報導稱，大選結束後川普競選團隊形成了嚴重的「內部分歧」，包含法律顧問摩根（Matt Morgan）與私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）之間的緊張關係也在近期達到了最高峰。

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