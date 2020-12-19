他嗨辦「遊艇趴」被丟下湖…雙腿遭螺旋槳絞碎！　生日變忌日

▲男子生日辦遊艇派對卻發生意外。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／編譯

英國一名男子在遊艇上和朋友一起慶祝30歲生日，結果大夥幾瓶酒下肚之後，就將壽星抬起丟入湖中，沒想到悲劇就在此刻發生。男子落下的位置距離螺旋槳太近，駕駛也沒聽到呼救聲，導致他的腿被當場捲入消失在水面上，緊急派直升機送醫，仍因腿嚴重碎裂失血過多宣告不治。

根據《每日星報》報導，住在英國約克郡東區（East Yorkshire）的霍爾德（Simon Houlder）日前在諾福克郡湖（Norfolk Broads）租了一台遊艇，約了六個好朋友一起慶祝他30歲生日，沒想到這卻是悲劇的開始。

大夥幾瓶酒下肚後，鼓噪著把壽星丟入湖中，結果霍爾德落水的位置太靠近船尾，當他想要呼救時，因為說話和音樂聲太大，駕駛完全沒有聽到，導致霍爾德的腿當場被螺旋槳捲入。他的朋友柯林斯（Collins）在法庭上表示，「我轉頭時看到他臉上恐懼的表情。」

據了解，當霍爾德消失在水面上時，其中三個朋友立刻跳下搶救，也隨即通知直升機救援。結果霍爾德仍因為腿部撕裂傷嚴重，失血過多死亡。法醫湯普森（Johanna Thompson）表示，這起案件屬於意外身亡，只是年輕人享受玩樂不慎造成的悲劇性結果。

Such tragic news! 由 Daily Star 發佈於 2020年12月18日 星期五

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