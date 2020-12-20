　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台科大帶領新二代小朋友認識母國文化　拍攝影片當小小網紅

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 台科大帶領新二代小朋友認識母國文化　拍攝影片當小小網紅 。（圖／台灣科技大學提供）

▲石門國小四年級的鄭智擎(左)、李家誠(右)，媽媽都來自越南，他們拍攝影片介紹越南的肉粽文化。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台科大外籍生與台灣學生組成志工團隊，前進新北市石門國小、三芝國小、老梅國小，帶領新二代小朋友了解自己母國文化，學習各國文化特色、練習說「媽媽的語言」，並當起小網紅拍攝影片介紹母國文化，增進文化認同感。

台科大校長廖慶榮表示，新北市有非常多新住民人口，許多新二代孩童沒有環境能了解自己的文化和語言，台科大為全台外籍碩博士生人數最多的大專院校，有許多學生來自印尼及越南等東南亞國家，透過外籍生與台灣學生的力量，前進新北市小學服務，幫助新二代小朋友了解母國文化，也為他們樹立學習榜樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台科大說明，本計畫由台科大數位所老師翁楊絲茜與人文社會學院老師王瑩共同策畫，由台科大學生擔任小老師，透過趣味的課程教小朋友認識各國文化、了解異國美食特色，並且結合數位媒材拍攝影片，讓小朋友自由發揮創意，練習寫腳本、面對鏡頭說話，透過影片介紹東南亞文化。

▲▼ 台科大帶領新二代小朋友認識母國文化　拍攝影片當小小網紅 。（圖／台灣科技大學提供）

▲來自印尼的台科大營建系大三學生黃順發(左)教石門國小的邱子恩(右)說印尼語。（圖／台灣科技大學提供）

參與教學的台科大應用外語系一年級學生謝雨璇表示，第一次當老師教小朋友，才發現原來備課這麼累！即使課程只有短短幾分鐘，但事前必須花好幾倍的時間準備教材，設計遊戲和學生的互動，提高小朋友的專注力。雖然備課很辛苦，但是上完課後，發現小朋友們對多元文化的接受度更高，也更認同母國文化，小朋友的改變讓她相當感動。

來自印尼的營建系大三學生黃順發，負責教小朋友拍攝影片，黃順發說，班上有媽媽是印尼人的小朋友，但是因為從小在台灣長大，他們連一句印尼語都不會說，因此他也利用上課時間教小朋友練習說印尼語，雖然講得不是很好，但是會主動想要學習母語，已經跨出一大步。

▲▼ 台科大帶領新二代小朋友認識母國文化　拍攝影片當小小網紅 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大學生擔任小老師，透過趣味的課程教小朋友認識各國文化。（圖／台灣科技大學提供）

石門國小六年級的邱子恩，母親來自印尼，他決定拍攝影片介紹你好、早安、考試、玩手機等實用的印尼語。邱子恩說，自己從來沒有回去過印尼，在家也不會說印尼話，雖然聽得懂一些，但只會說你好，其他都是為了拍影片特地學的，因為拍攝影片讓他展開學印尼語的第一步，透過課程也了解不同國家的歷史和人文，都是很有趣的體驗。

石門國小四年級的鄭智擎，媽媽是越南人，由於很久沒有回去越南，鄭智擎對越南的印象僅停留在當地炎熱的天氣，透過文化課程讓他對越南有更多認識，他也拍攝影片介紹越南獨特的肉粽文化。鄭智擎說，石門的肉粽很有名，而越南也有特殊的肉粽，越南粽子形狀特殊，有圓粽也有方粽，餡料有甜、有鹹，甜的粽子還會包香蕉，跟石門的肉粽很不一樣，非常特別。

▲▼ 台科大帶領新二代小朋友認識母國文化　拍攝影片當小小網紅 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大外籍生與台灣學生組成志工團隊，前進新北市石門國小、三芝國小、老梅國小上課，帶領新二代小朋友了解自己的母國文化。（圖／台灣科技大學提供）

ET快訊
宥勝「和妻子關係是各取所需」　吐實奉子成婚真相
快訊／扮正妹騙球星拍自慰　惡嫌羈押禁見
「超大咖女神」喬裝服務生沒人認出！她一開口飆歌…7男星石化驚
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

機車考照上駕訓班補助1300「明年元旦起續辦11個月」 交通部證實

台科大帶領新二代小朋友認識母國文化　拍攝影片當小小網紅

快訊／台鐵鋼軌斷裂！　「南澳至漢本」單線通行

汽燃費最後補繳期限只到12/31　又忘繳最高罰3000元再送強制執行

科羅旺最快今成颱！全台周一變天豪大雨熱區曝　清晨11.8℃新低溫

外送員上門見他全裸！Whoscall竟被改名　他崩潰傻眼：怎麼了嗎

耶誕交換禮物！他抽到「電腦螢幕」嗨翻…拆開包裝1秒墜地獄

無法標價的叫「人格」！肇事者押證件卻蒸發　他賠3萬維修費感慨

客家慶典謝平安　頂新和德共襄盛舉千人high翻永靖街

高雄番茄節中斷學童表演！7首變2首就下台…孩子傻眼　民政局道歉了

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

球星不雅片風破！2男嫌上銬現身　警查獲3行動硬碟

職籃球員不雅影片瘋傳！　陳建州：盡最大努力保護球員

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

神救援！伯鹹豬手飄移鄰座女生　正義乘客「帥氣跺腳」強行逼退

美容結束「孤單坐角落」等家長接　紅貴賓委屈看窗外...見媽秒燦笑

網愛逼球星自慰！正妹真身「2男嫌」上銬現身　警查獲3行動硬碟

機車考照上駕訓班補助1300「明年元旦起續辦11個月」 交通部證實

台科大帶領新二代小朋友認識母國文化　拍攝影片當小小網紅

快訊／台鐵鋼軌斷裂！　「南澳至漢本」單線通行

汽燃費最後補繳期限只到12/31　又忘繳最高罰3000元再送強制執行

科羅旺最快今成颱！全台周一變天豪大雨熱區曝　清晨11.8℃新低溫

外送員上門見他全裸！Whoscall竟被改名　他崩潰傻眼：怎麼了嗎

耶誕交換禮物！他抽到「電腦螢幕」嗨翻…拆開包裝1秒墜地獄

無法標價的叫「人格」！肇事者押證件卻蒸發　他賠3萬維修費感慨

客家慶典謝平安　頂新和德共襄盛舉千人high翻永靖街

高雄番茄節中斷學童表演！7首變2首就下台…孩子傻眼　民政局道歉了

感冒只能開3天藥？藥師：有「100種疾病」一次可拿1個月　處方箋曝

一票餵到底！宜蘭傻萌系親子農場　抱可愛小豬豬、跟大水牛散步

機車考照上駕訓班補助1300「明年元旦起續辦11個月」 交通部證實

13歲哈士奇爺爺「遊覽車初體驗」展暖笑　爸解釋命名由來藏洋蔥

勇士「嘴綠」恐傷缺開幕戰　格林對決KD戲碼再等等

台中「猛獸級跑車」凌晨過彎自撞分隔島！前保桿破裂、車牌慘噴飛

保證年底脫單！4招養成「戀愛體質」融入陌生場合、保持獨立超加分

王牌薛茲爾7年合約快到期　國民至今還沒談續約

刷完牙先別急著漱口？醫證實「沒有錯」…揭1關鍵強化琺瑯質

考照魔王題！「汽機車到路口，誰該禮讓誰」　超過一半答錯

謝忻地震躲桌下哭「掉半球險走光」　深夜澄清：我真的沒有露點！

生活熱門新聞

科羅旺最快今成颱　全台周一變天！清晨11.8度新低溫

張爸與他的一千個帳號　張文政

禮物抽到「電腦螢幕」超爽！他拆開1秒墜地獄

外送員撞見全裸　他Whoscall竟被改名

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

小孩感冒不要就醫吃藥？網紅醫師打臉

花8千住羅東溫泉酒店　小夫妻裸體躺床被闖門

點奶茶備註珍珠少！店家回1句尷尬又貼心

徵剪片只匯20元！男逼求分期看傻千人

無法標價的叫「人格」　他賠維修費感慨

女童留長髮　園方未過問直接剪掉

敢開窗丟垃圾！賓士哥「撿起甩回」13秒影片網嗨翻

高雄番茄節中斷學童表演！民政局道歉了

頂新和德共襄盛舉千人high翻永靖街

更多熱門

相關新聞

台灣差1年就擁核彈　卻因為他破功

台灣差1年就擁核彈　卻因為他破功

美國非營利組織原子科學公報在《2020年核武報告書》提到，中國大陸目前已經生產350枚核彈頭，由於台灣是「零核戰力」，更加凸顯兩岸軍事不對稱。資深媒體人老譚表示，台灣曾經只差一兩年的時間就能「擁核」，不過，美國成功策動核科學家張憲義叛逃，讓台灣核武夢碎，兩蔣25年的努力也付諸東流。

網紅玩水遭「食人魚」啃咬

網紅玩水遭「食人魚」啃咬

網紅被閨蜜出賣0修圖照　真實身材網看傻

網紅被閨蜜出賣0修圖照　真實身材網看傻

北上參加同學婚禮！女友「堅持包12000」原因傻眼

北上參加同學婚禮！女友「堅持包12000」原因傻眼

中天YT訂閱衝高　不等於影響力

中天YT訂閱衝高　不等於影響力

關鍵字：

台科大新二代母語網紅

讀者迴響

熱門新聞

好市多熱食區經典食物停賣　網全崩潰

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

郭主義曾「負債」養大3孩…痛失愛女哭斷腸

台男上傳不雅照美國秒通報！網驚呆

逃不了疫情海嘯！2020全台熄燈飯店

愛上離婚女房東　小鮮肉「曝近況」！網歪樓

陳建州一聽「范瑋琪聲音」　籃球場上哭翻！

科羅旺最快今成颱　全台周一變天！清晨11.8度新低溫

蘋果宣布：暫緩下新單給緯創

韋禮安唱一半突「崩潰大哭中斷演出」！

扮正妹騙球星自慰　2嫌聲押禁見

小S激動快大哭！許老三「倒立咬金牌」得冠軍

中將忘了一箱肉！ 車神小兵20分新店到苗栗

即／郭主義「愛女輕生亡」　小女兒發80字聲明

更多

最夯影音

更多
高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人
勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

球星不雅片風破！2男嫌上銬現身　警查獲3行動硬碟

球星不雅片風破！2男嫌上銬現身　警查獲3行動硬碟

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面