驚悚影片曝！網紅玩水遭「食人魚」啃咬　腳踝大洞血肉模糊

▲塔西的腳踝被食人魚咬出大洞。（圖／翻攝自YouTube／ Thais Towersey）



記者張方瑀／編譯

巴西一名網紅日前跟男友到潘塔納爾濕地（Pantanal）旅行，沒想到當她跳進河中游泳時，突然感到腳踝一震劇痛，她放聲尖叫之後，所有人都趕緊游離水面。網紅上岸一看，她的腳踝竟然被食人魚咬掉一塊肉，傷口血肉模糊非常驚人。

根據《每日星報》報導，巴西網紅塔西（Thais Towersey）日前跟男友到潘塔納爾濕地旅行。當他們在河道上划獨木舟時，塔西跟著其他人一起跳進河裡游泳，過沒多久她感到腳踝一陣劇痛，她放聲尖叫之後，所有人都趕緊游離水面。

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塔西的男友立刻將她拉上岸，結果發現她的腳踝竟然被食人魚咬了一口，傷口血肉模糊就像一個大洞。塔西立刻開了1個多小時的車前往醫院，所幸並無傷到骨頭或神經，只需要透過抗生素治療。塔西樂觀地表示，「好險不是我的臉或屁股被咬傷，就當作去潘塔納爾留下的紀念品吧。」

也有不少網友在影片底下留言表示，「好險不是遇到鱷魚或蟒蛇」、「完全沒想到真的會被食人魚咬」、「這不是電影情節嗎」、「亞馬遜河裡面有很多奇怪生物，真的要注意安全」、「千萬別讓傷口被感染了」。

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