傳中央調查組進駐　阿里巴巴急闢謠：集團發展得益於政府鼓勵

▲阿里巴巴。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

適逢阿里巴巴集團和創辦人馬雲的多事之秋，在大陸推進互聯網平台監管新規的背景下，有外媒報導稱，中央調查組已進駐阿里巴巴。對此，阿里巴巴集團18日緊急發布聲明，表示純屬謠言，強調將追蹤造謠者責任；聲明還說，阿里巴巴的發展得益於政府的鼓勵和政策，「表忠」意味明顯。

外媒《自由亞洲電台》報導引述與阿里巴巴相關的知情人士，稱一個來自中共中央的聯合調查組已進駐集團，具體情況尚待進一步了解。

▲馬雲正面臨多事之秋。（圖／CFP）

對此，阿里巴巴集團駁斥稱純屬謠言，「我們絕不能容忍純粹的捏造，我們也絕不放棄追究造謠者的責任的權利。」

聲明指出，阿里巴巴的發展，「得益於政府鼓勵發展和創新的各種政策，得益於中國這個全球最大的市場。」相信監管讓平台型企業不僅自身發展好，還能更好地服務於整個社會的可持續健康發展，帶來更多百花齊放的創新，這是我們真實的態度和行動原則。

近期，阿里巴巴集團和創辦人馬雲風波不斷，先是馬雲在10月外灘金融峰會演講得罪大陸監管、金融領域高層，後阿里巴巴集團關聯公司螞蟻科技11月初上市喊卡、中共當局祭出網路平台反壟斷法規、裁罰阿里巴巴一收購案50萬元人民幣的罰款等。

近日，由馬雲擔任校長的湖畔大學雲南分校項目招標終止，螞蟻科技、騰訊等平台又悄悄下架其互聯網存款產品，加以陸媒報導稱，中央監管規則即將出爐，都讓阿里的一舉一動廣受關注。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下