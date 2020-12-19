中國證監會預告《期貨法》送一讀　推金融衍生品市場

▲中國大陸證監會副主席方星海。（圖／翻攝大陸國新辦）

記者陳政錄／綜合報導

應對中央十四五規劃時期，要求擴大直接融資比重，中國證監會主席方星海19日表示，期貨行業盼望已久的《期貨法》即將進入一讀，爭取早日推出，另一方面，還將適度加快發展金融衍生品市場，滿足實體經濟發展和金融改革創新的新形勢、新要求。

2020年第16屆中國（深圳）國際期貨大會19日在深圳舉辦，方星海首先指出，2020年中國期貨市場在疫情期間，總體運行平穩，避險功能有效發揮，有力支持了實體企業復工復產。

▲中國將推出生豬期貨。（圖／CFP）

截至11月底，中國期貨市場資金量突破8559.5億元人民幣，年增55.2%；1到11月累計成交量、成交額分別達到53.8億手和382.5兆元人民幣，年增50.4%和45.5%。他認為，外部環境越不確定，期貨市場越能發揮「避風港」作用，並發展出口罩期權、手套期權，積極應對國際原油市場大幅波動的挑戰等。

在中央十四五規畫提出後，方星海提出未來加快期貨及衍生品市場發展的5方面措施，包括做好期貨法立法工作、進一步夯實期貨市場的基礎、積極穩妥發展金融衍生品市場、繼續擴大期貨市場高水平雙向開放、進一步豐富中介機構類型等。

他表示，中國生豬期貨將於1月8號上市，是農牧業和期貨界的一件大事。未來還將加快推進天然氣、成品油、花生、30年國債期貨期權等品種上市工作，加快商品指數和商品指數期貨期權品種研發和上市，支持相關機構開發更多商品指數基金、商品指數ETF等投資產品，研究推出碳排放權期貨，助力2030年實現碳達峰和2060年實現碳中和。

在對外開放方面，方星海也點名，在推進高水平制度型開放、與國際市場對接、吸引外資機構來華的同時，也要透過雙向開放，為國家糧食安全、能源安全和大宗原材料安全做出應有的貢獻。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下