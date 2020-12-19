樂天桃猿投手蘇俊璋...傑出校友捐贈母校世賢國小球衣

▲ 樂天桃猿投手蘇俊璋(圖中)以傑出校友身分回母校 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中華職棒樂天桃猿隊投手蘇俊璋為嘉義子弟，棒球之路啟蒙於世賢國小，國小畢業後加入民生國中青少棒隊，在歷經多年努力奮鬥後，2019年中職選秀會獲Lamigo桃猿隊第一指名，目前為備受矚目之職棒新星！為感謝母校栽培之恩，日前回到母校以「夢想之路」為題發表演說，並致贈世賢棒球隊20件球衣，如此飲水思源的暖心義舉感動人心，也更加激發世賢棒球隊學弟們在夢想之路上堅持不放棄的決心。

此外，目前嘉義市諸羅山盃棒球錦標賽正如火如荼開打，嘉義市長黃敏惠也致贈蘇俊璋諸羅山盃紀念品，感謝他對後輩提攜以及提升嘉義棒球能見度的努力與奉獻！





▲樂天桃猿投手蘇俊璋(圖中)以傑出校友身分捐贈母校球衣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

蘇俊璋表示，他從小喜歡棒球，在四年級下學期轉學至世賢國小加入棒球隊，啟蒙教練是吳香玲老師，吳教練不僅教導他球技，也像媽媽一樣教導做人處事的道理，使自己的個性改變良多。回想童年歲月，蘇俊璋特別感謝世賢國小吳香玲教練和班導楊惠真老師，他感性的表示，正因為他們的諄諄教誨，才能實現踏入職業棒球的夢想！

進入民生國中後，確認了未來以棒球為職志，然而當時訓練量極大，國一時有點不太適應，一度想放棄，感謝李文傳總教練率領的教練團隊，也感謝家人和師長的鼓勵，才能堅持到底不放棄，勇往直前，一路走到現在。

蘇俊璋也回憶起民國98年、99年曾參加過2次嘉義市諸羅山盃少棒賽，曾和國內傳統名校和日本球隊交手，到現在仍記得和這群可敬對手交鋒的感觸，他們在打球時非常專注，用嚴謹的態度處理每一個球，充分展現出對球場和賽事的尊重，對他往後棒球路上有很大的啟發和影響！

最後，蘇俊璋再度感性的表示，世賢國小是自己棒球夢開始的地方，很感謝世賢國小師長的栽培，因為當初學校以及社會各界的支持和照顧，夢想得以成長茁壯，現在自己有一點點小小的能力，希望能夠用行動回饋母校、回饋社會，延續良善的力量，鼓勵學弟妹們勇於做夢，勇敢追夢！

世賢國小翁崇文校長也表示，世賢國小棒球隊具有優良傳統，培育棒球人才無數，目前正值諸羅山盃少棒錦標賽舉辦期間，除感謝蘇俊璋回饋母校的善舉，更希望藉由這次活動激起孩子對棒球的熱愛，參與更多棒球賽事活動，讓嘉義市的棒球魂永遠的傳承下去!

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