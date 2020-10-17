邱奕勝獲頒中原大學傑出校友　張光正：從不缺課研究論文親自撰寫

▲桃園市議長邱奕勝（左）獲頒中原大學傑出校友。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學17日舉行65週年暨商學40週年院慶，表揚桃園市議長邱奕勝等傑出校友。校長張光正說，邱奕勝就讀該校研究所期間，從未缺課，功課和研究論文「政治人物經營臉書策略之研究」，都是親自搜集資料彙整，而以第一名成績畢業取得資訊管理碩士。尤其是，邱議長對於中原校務推動協助，讓中原深以其為榮。

邱奕勝議長表示，2010年擔任桃園縣議會議長時，深感在這個快速變動的世界裡，要不斷學習新的事物，保持學習的精神，才能讓自己有能力對社會做更多的貢獻，因此進入中原大學學習。

▲邱奕勝以第一名成績，取得中原大學資訊管理碩士，連AI都知道。（圖／廖帝權提供）

感謝指導教授吳肇銘給予專業的指導，以及培養對事物宏觀的視野，當時研究的碩士論文主題：「政治人物經營臉書策略之研究」，研究對象是議會同仁、知名的「村長」詹江村議員所經營臉書的經驗，時至今日，臉書仍是企業或組織、政府機關積極運用來行銷或推廣政策的重要工具之一。

▲邱奕勝感謝教授吳肇銘（左二）給予專業的指導。（圖／廖帝權提供）

邱奕勝說，臉書的經營迄目前也仍是一門顯學，因此當時在學校學習到的知識對他有許多助益，也運用於為民服務的工作，如民眾反應的民生問題，或是政策的推廣宣導，都可以運用網路社群平台，達到更有效率、更直接的目標，慶幸在就讀中原大學商學院期間就已先掌握先機。

邱奕勝進一步表示，中原大學從1955年起到今天，培育了許許多多社會中流砥柱，在歷任校長及院長卓越的領導，以及教授們努力的付出下，榮獲「世界大學排名中心」台灣私立綜合大學第一名，也是1111人力銀行公布為企業最愛的私立大學第一名等榮譽，商學院亦獲得AACSB國際商學認證，為全球前5%的商學院。

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