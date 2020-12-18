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我要找車啦！台中無駕照阿北失智偷溜出門...寒夜穿尿布逛街

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記者游瓊華／台中報導

日前台中市有民眾在深夜發現一名周姓老翁在低溫下僅穿著尿布、未穿褲子在大街亂晃，嚇得趕緊報警。警方到場後，詢問老翁為何半夜沒穿褲子外出，老翁先表示在找他的汽車，後又回答員警褲子脫在家裡，警方一查發現老翁根本沒駕照，且表達能力不佳，猜測可能失智迷路，於是帶回派出所讓他保暖並聯絡家屬帶回。

▲台中失智老翁寒冬夜半穿尿布大街亂晃嚇壞民眾，所幸遇到暖警相助，平安返家。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中失智老翁寒冬夜半穿尿布大街亂晃嚇壞民眾，所幸遇到暖警相助，平安返家。（圖／記者游瓊華翻攝）

警方14日凌晨接獲通報，有一名老翁僅包著尿布行走在三民路與林森路口，警方趕到現場後，老翁對員警表示，「褲子脫在家裡！因為老婆說穿褲子就要出門，所以就沒穿褲子。」警方聽完一頭霧水，進一步詢問老翁的基本資料，但老翁僅答得出自己的姓名及住在南區，對於家裡地址、身分證號等資料，都支支吾吾答不出來。

警員葉峻賓也查詢老翁資料，發現老翁沒汽車駕照，且說法反覆，懷疑可能失智迷路，遂通報值班，加上當時已凌晨，早晚溫差大，老翁僅穿一件上衣長袖又沒穿褲子，擔心老翁著涼，便先載他回派出所休息，並通知家屬。老翁親友也說，老翁記性不好，常趁家人不注意時獨自外出而迷路，幸好員警協助照護，未讓老翁沒穿褲子在外面逗留太久發生憾事。

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