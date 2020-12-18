台南學甲農地爐碴案　環保局進場公開查證採驗

▲台南市環保局18日前往學甲爐碴案農地查驗，並會同市議會、環保署、農業局及地政局等單位至現場查證，採水域、陸地等12個點採樣底泥與土壤送分析。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲爐碴案，明祥馨公司12月1日提送清理改善完成報告書，約3個月清理4萬3千公噸爐碴粒料，環保局18日前往查驗，並會同台南市議會、環保署、農業局及地政局等單位至現場查證，該農地在地里長亦全程在現場，計在水域、陸地等12個點採樣底泥與土壤，送分析土壤重金屬，檢驗結果預計2021年1月出爐。

查證工作於18日上午9時50分許展開，在與會人士確認採樣流程後開始執行。本案之前雖經土壤檢測符合標準，惟環保局為求慎重與嚴謹，參照「土壤污染評估調查及檢測作業管理辦法」將土地的面積劃分成12格，並逐格開挖30公分內土層，採樣12個土壤樣品。由於業者清理開挖已達地下含水層，許多區域已形成約深2米水坑。12個採樣點，有9個位於水域3個在陸地。

上午進行水域採樣，因無法以人力與機具作業，採搭乘膠筏進行底泥採樣。陸地開挖採樣，於下午執行。學甲農地爐碴粒料清理是否完成，將視採樣分析結果而定。

環保局自2020年8月25日起，要求明祥馨公司必須在180個工作天內，完成爐碴粒料清理。業者於2020年9月4日開始清理學甲農地大灣段1746、1747、1748、1765地號四筆土地，清理面積約1.5公頃，共計清理4萬3千公噸。

明祥馨公司9月4日至11月18日清理學甲農地大灣段爐碴粒料期間，環保局除派員監控外，更於10月12日起設置24小時直播，讓關心此案的各界人士，可以隨時上網監督開挖執行狀況。此外，也就學甲爐碴案農地地下水、土壤、積水池進行水質定期採樣檢測、而每挖除1000公噸即採樣1次的檢測，數值結果皆未超過法定標準，往後仍將定期監控地下水質。

台南市政府在本案秉持公開透明之態度，啟動清理及清理時間要求為爐碴案件中最迅速，嚴謹監督管控採取全程錄影並線上直播，公開清運工作日誌及各階段處理及檢測資訊，要求清理之效率及全民監督之公開機制可說是全國首創。

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