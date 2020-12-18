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台南女大生遭車撞死　警：內車道禁行機車須兩段左轉或按標誌迴轉

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▲高姓女大生騎機車行經觀海橋北上車道安明路、府安路口時，未依規定兩段式左轉，與劉姓男子所駕駛小貨車發生碰撞，高女送醫不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲高姓女大生騎機車行經觀海橋北上車道安明、府安路口時，未依規定兩段式左轉，與劉姓男子所駕駛小貨車發生碰撞，高女送醫不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區觀海橋北上車道安明路、府安路口，20歲高姓女大生17日騎機車未依規定兩段式左轉，與劉姓男子所駕小貨車發生車禍，高女送醫傷重不治，眾多網友質疑該處未劃設「機車待轉區」，並未規定兩段式左轉，不能強加肇責在死者，警方指出，該路段內側車道設有「禁行機車」標線，依法就要兩段式左轉或依標誌指示至橋下迴轉繞行。

▲高姓女大生騎機車行經觀海橋北上車道安明路、府安路口時，未依規定兩段式左轉，與劉姓男子所駕駛小貨車發生碰撞，高女送醫不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲高姓女大生騎機車行經觀海橋北上車道安明路、府安路口時，未依規定兩段式左轉，與劉姓男子所駕駛小貨車發生碰撞，高女送醫不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警三分局交通分隊表示，有關民眾關心台南市安南區府安路與安明路未劃設「機車待轉區」以及「代轉號誌」一事，因該路段內側車道設有禁行機車標誌，依據道路交通安全規則第99條第2項第1款，機車行經該路口轉彎時，應依兩段方式進行左轉。

▲高姓女大生騎機車行經觀海橋北上車道安明路、府安路口時，未依規定兩段式左轉，與劉姓男子所駕駛小貨車發生碰撞，高女送醫不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方提醒市民朋友，該路口（觀海橋上）另設有「機車左轉府安路請至橋下迴轉」之標誌，用路人應遵守號牌指示行駛，確保安全，另南警三分局將於事故會勘時將建議台南市政府交通局評估該標誌（牌）尺寸、設置之適當地點，讓標誌（牌）更醒目，促使用路人注意與遵守，以維護安全。

▲高姓女大生騎機車行經觀海橋北上車道安明路、府安路口時，未依規定兩段式左轉，與劉姓男子所駕駛小貨車發生碰撞，高女送醫不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警三分局對20歲女大生交通死亡事故感到心痛，也再次呼籲用路人務必秉持「防禦駕駛」的安全觀念，行經路口應放慢速度，小心留意周邊車輛狀況，遵守交通規則，保護自己也保護他人。

本案事發於17日中午，台南市安南區觀海橋北上車道安明路、府安路口發生一起死亡交通事故，20歲高姓女大生，戴安全帽騎機車，但未依規定兩段式左轉，與33歲劉姓男子所駕的小貨車發生車禍，高女經救護車送往奇美醫院急救，仍傷重宣告不治身亡，年輕生命就此殞落。

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