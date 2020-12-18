百花齊放先迎春 台南府會共揭縣市合併升格10週年活動展開

▲台南市議會郭信良議長與台南市長黃偉哲等人，一起宣布「百花齊放展覽」開幕，代表著府會共同主辦的縣市合併升格10週年感恩系列活動正式展開。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會郭信良議長與台南市長黃偉哲，及林燕祝、吳通龍、杜素吟、王家貞、吳禹寰、蔡旺詮等議員18日上午在議會廣場一起宣布「百花齊放展覽」開幕，這也代表著府會共同主辦的「十年有成台南共好」縣市合併升格10週年感恩系列活動正式展開，一連串精彩活動將在議會及市府園區陸續登場。

郭信良議長表示，台南市四季氣候變化不大，溫和宜人，而且是個花園城市，就算是冬天，仍然可以看到各色花朵綻放的景色，因此台南市議會特地推出百花齊放展覽，共展出近百種、達3萬株的花草，置身其中彷彿春天提前到來，希望藉此帶給民眾迎接新年的喜悅與期待。

郭信良議長說明，除了打頭陣的百花齊放展覽，12月23日起在議會大廳將有「議會歷屆正副議長油畫展及合併升格10週年回顧展」，24日晚上在議會廣場有燈會啟燈及平安夜點燈祈福，26日在西拉雅廣場有議長盃全國學生儀隊競賽；明年元月1日到3日在西拉雅廣場還有歡樂氣墊嘉年華，活動非常密集，一定讓人目不暇給。

郭信良議長強調，最不容錯過的是自12月24日起到2021年1月3日，在永華府會園區的大型花燈展出。為了與市民鄉親同樂，除了26日和31日外，這段期間每天晚上在議會廣場都有晚會及摸彩活動，獎品十分豐富，來參觀的民眾還能參加議長盃繪畫及攝影比賽，務必要把握機會來參加活動。

黃偉哲市長指出，永華府會園區白日百花齊放，晚上千燈齊亮，包括37區公所都有花燈展出，非常美麗。這10年來市府很努力在做市政建設，邀請市民大眾一起來歡慶10週年的同時，也希望大家齊心邁向下一個10週年。黃市長也補充，為了平衡溪北溪南觀光發展，明年除夕跨年晚會將在柳營代天院舉辦，敬請期待。

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