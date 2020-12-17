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台南批發公司欠稅375萬元拒繳　林姓負責人聲請管收獲准

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▲行政執行署台南分署強制執行欠繳金額新台幣375萬餘元仍拒繳，經向台南地院聲請管收林姓負責人獲准 。（圖／記者林悅翻攝）

▲行政執行署台南分署強制執行欠繳金額新台幣375萬餘元仍拒繳，經向台南地院聲請管收林姓負責人獲准 。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市佳里區經營五金、日常用品等批發之批發公司，欠繳2012、2013、2014年度營利事業所得稅，逾期不履行，分別經南區國稅局佳里稽徵所移送法務部行政執行署台南分署強制執行，欠繳金額新台幣375萬餘元仍拒繳，經向台南地院聲請管收林姓負責人獲准 。

行政執行官劉芷穎調查發現，林姓負責人（男，66歲）於2013年、2014年分別自該公司帳戶現金提領100萬元及150萬元之款項，執行官詢問林男提領現金之流向，但林男無法交待資金流向，林男辯稱他是人頭，經執行官進一步筆對公司之帳戶資料，2013年7月至2014年5月間，司每月均有匯款至林男個人帳戶，加上林男2013年8月間自公司提領現金100萬元等資料可證，林男非如其所言僅系人頭。

台南分署於12月15日再通知林男到場，行政執行官訊問後，認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由，當場留置林男，並向台南地院聲請管收，法官於下午5時50分裁定准予管收並解送臺南看守所附設管收所。

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