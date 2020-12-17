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女兒帳戶存千萬玩股票、期貨　老婦拒繳154萬稅金遭管收！

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▲新台幣今日貶值。（圖／pixabay）

▲台南張婦逃漏稅。（示意圖／pixabay）

記者邱茀濱／綜合報導

台南市66歲張姓婦人2014年將1,200萬元贈與女兒，被國稅局盯上未申報贈與稅，2018年時再次開單補稅並裁罰，但她仍拒絕繳納154多萬元稅款，到案說明更以僅領取老人年金、無力繳納為由誆騙執行官，昨（16）日被台南地院裁定管收。

行政執行署台南分署指出，張姓婦人2014年將現金贈與女兒卻未申報贈與稅，被國稅局查獲漏稅，經通知補申報仍拒不申報，新化稽徵所於2018年開單補稅並裁罰，逾期不履行，經移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠154多萬元拒絕繳納。

張婦為規避強制執行，便以女兒名義在銀行及郵局開設帳戶買賣股票、期貨，交易金額達上千萬元，提領現金更達1,600萬元。張婦到案說明時，否認名下有財產，並表示僅領取老人年金，所以無力繳納為由誆騙執行官。

經訊問後，執行官認定張婦有錢投資股票、期貨，卻拒絕繳稅，符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」的管收事由，當場留置張婦，並向台南地方法院聲請管收，法官於下午5時10分裁定准予管收，隨即解送台南看守所附設管收所。

▲▼台南張姓婦人拒繳贈與稅遭管收。（圖／翻攝法務部行政執行署台南分署）

▲台南張姓婦人拒繳贈與稅遭管收。（圖／翻攝法務部行政執行署台南分署）

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