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民進黨議員批萊豬立場前後不一　中市府：盧市長態度不變

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▲台中市政府表示，盧市長反對萊豬的立場態度不變。（圖／台中市政府提供）

▲台中市政府表示，盧市長反對萊豬的立場態度不變。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市民進黨市議會黨團18日召開記者會表示，時任立委的盧秀燕不管是美牛進口、還是標產地不標萊劑，盧都投贊成票。市府隨即反駁，盧市長2012年時任立委，即使身為執政黨，對於進口美牛，她拒絕出席與投票，也簽署支持反美牛公投，甚至要求進口肉品不得驗出瘦肉精，且須註明肉品的來源國，盧市長2012年反對萊肉，今日還是反對萊豬，態度始終如一。

▲台中市議會民進黨團批盧秀燕對於萊豬前後立場不一。（圖／林德宇提供）

▲台中市議會民進黨團批盧秀燕對於萊豬前後立場不一。（圖／林德宇提供）

民進黨議員林德宇表示，盧秀燕當市長的立場可以跟當立委時有所不同，會予以尊重，但盧既然曾投下贊成票就應該承擔。

市議員陳世凱說，盧秀燕時任立委時，不管是美牛進口、還是標產地不標萊劑，盧都投贊成票，如今證明國民黨反美豬只是為反而反，要求贊成含萊克多巴胺的盧市長向台灣人民道歉。

市府指出，根據2012年5月報導，當時處理美牛進口議題，國民黨有14位立委缺席，其中包括時任立委的盧市長、張嘉郡等人，都是連續兩周未參與表決。此外，立法院委員動態也曾提到，時任立委的盧市長支持反美牛公投，是第一個簽署的立委。

市府表示，面對明年中央開放含有萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）的豬肉進口，市府已宣布台中市各級學校的營養午餐及團膳，一律採用國產豬、台灣豬，不可採用進口豬肉，維護學童健康。此外，台中市也訂有食品安全衛生管理自治條例，並提高檢舉吹哨獎金，保護市民健康及台灣豬產業。

另因應明年開放萊豬後龐大的查驗量能，市府已動員29個局處進行把關，透過跨局處合作，以肉品進口、產製業者及餐飲、販售業者為對象，分別從市場、超市大賣場、商圈夜市等各類場域加強稽查，並宣導標示規範，讓相關業者清楚標示肉品來源，保存來源證明供查驗，讓民眾安心選購。

此外，市府將在年底完成台中市政府官網美豬美牛宣導專區的建置與開放，並依照《台中市食品安全衛生管理自治條例》第八條規定，率先公布自明年1月1日起的牛豬肉品抽驗與稽查結果、產地國別、檢驗值等資訊，供民眾查詢。

市議會國民黨團書記長陳政顯表示，盧秀燕市長反對萊豬的立場前後一致，不論是當年身為立委或現在擔任市長，都是以民眾的健康為重，現在大家去超市可以看到肉品標示來源國，就是盧市長當年在立法院要求落實的成果，民進黨團議員斷章取義指控市長說謊的不實說法實在可笑。

黨團執行長吳瓊華表示，盧秀燕市長直接在AIT處長面前，表達台中市民的心聲，這樣的表現不僅公開透明，是直接向市民負責的作法；難不成只能學民進黨的卑躬屈膝，台中人不能「說不」？還是台中人就沒資格對美國「說不」？

陳政顯說，距離立法院24日表決萊豬進口議題還有幾天，歡迎台中市不分黨派民意代表站在民眾健康這一邊，一起加入反萊豬進口的連署，向中央政府強烈表達地方不支持中央錯誤決策的心聲，請還沒有簽名連署的民意代表務必把握時間，別再閃躲。

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盧秀燕萊豬民進黨團

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